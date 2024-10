Comune di Reggio Calabria e Università Mediterranea insieme per valorizzare l’Area dello Stretto

L’esecutivo comunale ha deliberato nei giorni scorsi un accordo quadro di convenzione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria allo scopo di sviluppare la cooperazione con il mondo della ricerca e della formazione universitaria a vantaggio della programmazione di piani ed interventi comunali che prevedono l’utilizzo di fondi comunitari, la gestione e attuazione di interventi di sviluppo del territorio urbano, la formazione dei dipendenti comunali e dei giovani della città.

L’accordo prevede la realizzazione congiunta di varie attività: ricerche e studi finalizzati all’approfondimento di temi concernenti la migliore conoscenza e valorizzazione del territorio metropolitano, corsi di alta formazione e seminari, congressi utili alla crescita di professionalità locali.

In una fase in cui gli enti locali hanno il difficile compito di rispondere alle sempre più complesse necessità di risorse e programmazione, l’Università racchiude un tesoro di strumenti, competenze specialistiche e professionali, capitale umano, che deve essere sempre più indirizzato a vantaggio del territorio.

Da queste premesse, i due enti, hanno sviluppato l’esigenza di regolamentare la loro cooperazione, al fine di qualificare e promuovere proposte progettuali e attività di comune interesse.

Il tutto a seguito della sinergia raggiunta e sperimentata nel corso di specifiche iniziative portate avanti negli ultimi due anni con la collaborazione dei direttori di Dipartimento di Facoltà della Mediterranea, nell’ambito della progettazione comunitaria e della formazione per i giovani, come la partecipazione ai bandi europei di innovazione urbana e le attività di formazione per i giovani promosse dallo sportello Europe Direct e i programmi Erasmus.

Soddisfatti gli assessori promotori della iniziativa Anna Nucera e Giuseppe Marino che nel rilanciare il loro impegno, congiuntamente dichiarano: «L’iniziativa portata avanti dall’esecutivo Falcomatà mira adesso a rafforzare appieno la valorizzazione delle sinergie fra Città ed Università, al fine di rendere effettivi gli strumenti organizzativi di coordinamento previsti e attuare modalità di cooperazione sempre più efficaci» .