Palazzo San Giorgio, dopo due mesi torna a riunirsi il Consiglio comunale

Il presidente Marra ha convocato il civico consesso in sessione straordinaria per mercoledì mattina Cinque i punti all’ordine del giorno

Torna a riunirsi, in sessione straordinaria, il Consiglio comunale di Reggio Calabria. Il presidente Enzo Marra lo ha convocato dopo due mesi di inattività per giorno 10 marzo alle ore 10. Due mesi in cui è successo un po’ di tutto: dall’archiviazione della posizione di alcuni ex amministratori coinvolti nell’inchiesta Helios, fino ai nuovi arresti nell’ambito del caso Brogli elettorali scoperchiato dalla Procura reggina. Sullo sfondo rimane l’eterna questione rifiuti e il perdurare della pandemia da covid 19 che ha segnato un nuovo capitolo con il caos generato dall’avvio di una campagna vaccinale piombata subito nel caos.

Ma non si parlerà di questi argomenti nell’aula Battaglia di Palazzo San Giorgio.

Cinque sono i punti all’ordine del giorno: a partire dall’Interrogazione “Graduatoria per l’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale anno 2018″, e passando per l’Interpellanza: “Situazione Edilizia Scolastica – Intendimenti dell’Amministrazione”, si discuterà dell’istituzione della Commissione Speciale Permanente per il controllo sulla Ragioneria; degli indirizzi per la semplificazione dell’attività amministrativa, la riduzione dei tempi dei procedimenti e per l’istituzione del collegio antiburocrazia; finendo con l’Atto di indirizzo sul “Progetto di rilevanza strategica Mediterranean life”.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno successivo, 11 marzo alle ore 10.