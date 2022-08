Il Comune di Reggio promuove il greco di Calabria

“Card in distribuzione per cittadini e turisti per promuovere il greco di Calabria e diffondere la riscoperta delle radici culturali della Magna Grecia”.

E’ questo il nuovo step del progetto Farmacia per il Sociale, messo in campo dalla Consulta Città Metropolitana del Comune di Reggio Calabria, presieduta da Emilia Condarelli, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti e dall’Assessorato alle Minoranze Linguistiche retto da Lucia Anita Nucera grazie alla collaborazione delle Farmacie del gruppo Farmac’è.

Un’iniziativa che ha messo insieme, nella costruzione di un percorso virtuoso, oltre 40 associazioni operanti nel territorio reggino.

Numerose le attività realizzate in quasi due anni di operatività del progetto che oggi si snoda in questa campagna informativa che ha preso il via in primavera.

In particolare si tratta di un nuovo progetto che fa parte del capitolo dedicato alla cultura che si snoda anche attraverso la realizzazione della kermesse “Logos Calabria” e di diversi incontri letterari, realizzati anche in collaborazione con il Rhegium Julii e che hanno avuto, tra gli altri, autori del calibro di Corrado Calabrò, Giusy Staropoli Calafati, Natale Pace, Giuseppe Bova e Adriana Verardi.

Adesso, in occasione delle celebrazioni per il 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, il percorso di comunicazione culturale prosegue. La nuova iniziativa prosegue con le attività di rilancio del greco di Calabria che verranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà domattina, martedì 2 agosto a Palazzo San Giorgio, nel Salone Lampadari Italo Falcomatà, alle ore 9.30.

All’incontro con i giornalisti parteciperanno il sindaco Paolo Brunetti, l’Assessore Lucia Anita Nucera, il presidente della Consulta Comunale Città Metropolitana Emilia Condarelli e Domenico Berti del gruppo Farmac’é.