Comune Reggio, parziale rimpasto della giunta

Mini rimpasto della giunta al Comune di Reggio Calabria. Da Mariangela Cama che avrà la delega all’Urbanistica e al Psc a Giovanni Muraca con Patti per il Sud, passando per il vice sindaco Neri che seguirà la situazione dei rifiuti in città. Il tutto presentato in conferenza stampa presso il Salone dei Lampadari a Palazzo San Giorgio.

Inizialmente ha preso la parola il Sindaco Giuseppe Falcomatà, che a seguito dei saluti di rito ha commentato: “Principalmente l’idea è quella di valorizzare i partiti, i gruppi, i movimenti e le liste che hanno contribuito alla cavalcata del 2014. Quello è il gruppo forte, solido e che ha scommesso su questa amministrazione. Nel caso della lisa “Oltre” possiamo dire che si tratta di una bella pagina politica. La scelta è motivata da questo. Squadra che vince non si cambia. Proseguiremo su questa strada, su questo percorso, verso il raggiungimento di altri traguardi che spettano nel prossimo anno a questa amministrazione, con la piena consapevolezza che si potrà realizzare più rapidamente e nel migliore dei modi se si puntellano le caselle amministrative che ci consentiranno di chiudere percorsi avviati e progetti in corso e quindi di completare il programma di mandato. Saranno tante anche le attività che dovranno concretizzarsi dopo essere state riavviate come il Condono Edilizio.”

“La delega – continua il primo cittadino – rispetto alla situazione dei rifiuti in città sarà affidata al vicesindaco Neri che seguirà esclusivamente questo settore oltre a quello dei servizi demografici che faceva prima. Giuseppe Sera passerà da Urbanistica ad Alloggi Popolari mentre Giovanni Muraca – conclude – avrà la delega ai Patti per il Sud.”

Successivamente Mimmo Battaglia: “Noi abbiamo sugellato con una stretta di mano quello che sarebbe stato il percorso successivo, nasce cosi la lista “Oltre”. Io ho avuto modo di apprezzare Mariangela Cama negli ultimi anni, lei si è sempre interfacciata con grande cordialità e competenza di fondo che è il suo tratto distintivo.”

Ancora dopo Giuseppe Sera: “La nostra intenzione è quella di dare un contributo fondamentale alla nostra città.”

Ha concluso la conferenza Mariangela Cama: “Per me è un onore ricoprire questo ruolo. Sono felicissima di poter donare alla nostra città le conoscenze di cui dispongo. Hanno parlato benissimo di me e non deluderò le aspettative. Sono molto determinata e mi impegnerò per portare tutto a termine. Abbiamo sempre lavorato e mi viene in mente quando abbiamo approvato diverse leggi finalizzate al contenimento del consumo di suolo, per esempio. Garantirò – conclude – che tutto il lavoro venga fatto in trasparenza ed onestà. Sono molto esigente, per me è importante dare il massimo.”