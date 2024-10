Comuni Ricicloni 2017: premiato a Roma Oppido Mamertina

Il COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica, ha premiato il Comune di Oppido Mamertina (RC) nel corso della cerimonia di “Comuni Ricicloni”, il concorso promosso da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il premio speciale, un trofeo stampato in 3D, è stato consegnato questa mattina a Roma da COREPLA al Sindaco Domenico Giannetta: il Comune di Oppido Mamertina si è distinto per il corretto avvio a recupero e riciclaggio degli imballaggi in plastica raccolti negli ultimi anni. Il premio COREPLA è stato riconosciuto anche ai Comuni di Macomer (NU) e di Solarino (SR).

«La Regione Calabria ha fatto registrare nel 2016 un incremento delle quantità conferite pari al 30% rispetto all’anno precedente, grazie all’impegno di molti Comuni che hanno attivato servizi porta a porta sul proprio territorio – si legge nella motivazione del premio speciale. – La prospettiva è che nei prossimi anni la Calabria possa posizionarsi tra le Regioni del Sud Italia con le più elevate quote procapite di raccolta di plastica. Tra i Comuni che si sono impegnati nell’attivazione dei servizi, la scelta è ricaduta su Oppido Mamertina, Comune con oltre 5.000 abitanti. L’impegno dell’Amministrazione Comunale, del gestore e dei Cittadini ha permesso in pochi mesi il passaggio da una situazione di emergenza ad una città ordinata e pulita, come testimoniano anche i continui aumenti delle percentuali di raccolta differenziata».

Il concorso “Comuni Ricicloni”, giunto quest’anno alla XXIV edizione, premia le comunità locali, gli amministratori e i cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella raccolta e nella gestione dei rifiuti. Per maggiori informazioni: www.ricicloni.it

COREPLA è il consorzio nazionale senza scopo di lucro per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica. Con circa 2.600 imprese consorziate della filiera del packaging in plastica (produttori di materia prima, produttori di imballaggi, utilizzatori, riciclatori, recuperatori), COREPLA assicura che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati a riciclo e recupero con efficienza, efficacia ed economicità. Per maggiori informazioni: www.corepla.it