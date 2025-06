E’ arrivato il giorno più atteso. Quello delle comunicazioni della Covisoc

E’ arrivato il giorno più atteso. Scade oggi infatti il termine riguardante i controlli della Covisoc nei confronti delle società sulla documentazione presentata e utile a ottenere poi l’iscrizione ai prossimi campionati. Nella lente di ingrandimento dell’organo di controllo soprattutto le squadre di serie C in modo particolare quelle che hanno mostrato le maggiori difficoltà durante la stagione che si è conclusa e quelle che hanno faticato fino all’ultima ora dell’ormai famoso 6 giugno. Gli esiti dei controlli verranno comunicati alle società e non è detto che le stesse le rendano pubbliche, non è un obbligo.

Se tutte avranno passato indenni le verifiche si procederà all’iscrizione, altrimenti si potranno avanzare i ricorsi senza integrazioni fino a giorno 17, ore 19,00. Il giorno successivo le commissioni esprimono parere motivato al Consiglio Federale il quale giorno 19 comunicherà ufficialmente le decisioni. Per la prima volta non ci sono state indiscrezioni particolari se non per le ormai note società ritenute fuori come Lucchese, Spal e Brescia. Difficile avere una chiave di lettura in questo senso. Ma si dovranno comunque aspettare comunicazioni ufficiali. Spettatrice interessata la Reggina.