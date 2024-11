Con il concerto evento della PFM con Roberto Vecchioni torna la grande musica dal vivo al Palacalafiore di Reggio Calabria

A distanza di tre anni dal tragico incidente verificatosi durante l’allestimento del concerto della Pausini, venerdì prossimo (27 febbraio) con il concerto-evento della storica Premiata Forneria Marconi, eccezionalmente con Roberto Vecchioni, tornerà la grande musica dal vivo al Palacalafiore di Reggio Calabria, la più importante struttura calabrese al chiuso, capace di accogliere fino ad ottomila persone e le più imponenti produzioni.

L’evento inaugurerà la prima edizione della rassegna musicale “Reggio d’Autore”, voluta dall’assessore comunale alla Cultura Patrizia Nardi e la 29° edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, la rassegna del Miglior Live d’Autore ideata e diretta da Ruggero Pegna che, il primo novembre del 1991, inaugurò questo Palasport con la prima europea del “Soul Cage Tour” di Sting.

“E’ certamente emozionante inaugurare una seconda volta questo grande palasport – afferma l’organizzatore Ruggero Pegna – Il pensiero, però, va innanzitutto a Matteo Armellini, vittima di una delle rarissime tragiche fatalità mai accadute nell’allestimento di un concerto. Torno con la mia struttura in questo palasport dopo decine di festosi eventi, ultimo lo spettacolo di Checco Zalone del 2011, ma la notizia di quanto accadde tre anni fa, a tutti e in particolare a chi opera in questo settore, ha lasciato un profondo dolore. Gli incidenti sul lavoro – ha aggiunto Pegna, peraltro componente della Consulta Ministeriale per i Problemi dello spettacolo – sono purtroppo possibili, ma l’alta professionalità e competenza dei tecnici di questo comparto, insieme alla sforzo di organizzatori e produttori del rispetto di ogni norma e precauzione, ha sempre garantito il più alto standard di sicurezza sia al pubblico sia a coloro che lavorano affinché uno show vada in scena.”.

“Per tornare alla musica – ha concluso Pegna – il concerto della Pfm con Roberto Vecchioni, dal titolo All the best live è un evento unico e imperdibile per chi ama la storica musica d’autore italiana, una vera perla per tutto il pubblico calabrese e siciliano.”.Non vi è dubbio, infatti, che si tratti di un binomio artistico in grado di regalare al pubblico un’atmosfera intensa ed emozionante attraverso uno straordinario live in cui il rock della Pfm si fonderà con la grande canzone d’autore di Roberto Vecchioni, di cui fu precursore il brano “Chiamami ancora amore”, vincitore del 61° Festival di Sanremo nel 2011, arrangiato dalla PFM e presentato in duetto.

“All the best live” offrirà l’occasione per ascoltare dal vivo tutti i più grandi successi della PFM, dagli anni ’70 fino a oggi, unitamente a quelli di Roberto Vecchioni. Il concerto inizierà alle ore 21, mentre i cancelli saranno aperti già alle 20. I biglietti sono ancora disponibili nei punti abituali e Ticketone; inoltre, saranno in vendita anche presso la biglietteria del palasport a partire dalle ore 17.00 e fino all’inizio del concerto.Per ogni informazione sono disponibili il sito ufficiale della rassegna www.ruggeropegna.it e la segreteria della Show Net al numero telefonico 0968441888.

