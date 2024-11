Con la manita lo Sporting Reggio saluta la quarta vittoria consecutiva

Di Nicolino D’Ascoli. La quindicesima giornata battezza per la seconda settimana consecutiva il S. Rocco Puzzi in testa alla classifica, i ragazzi di Bruno Iaria in trasferta a Melito contro il CS Giare infilano 4 reti ai padroni di casa, subendone 1, e tornano con i tre punti a casa e anche se con una partita in più rispetto alla seconda, Antica Abazia, mantengono il primato. Antica Abazia che ancora deve giocare, ma onestamente la trasferta in casa dell’ultima in classifica ASD Sbarre non sembra un incontro poi tanto proibitivo, staremo a vedere. Intanto respira un po’ la Soluzione 04 che vince contro la Nuova Amatoriale Bovese e si porta a più 6 dall’ultimo posto utile per i playoff ottenendo così un po’ di tranquillità. Sempre più in crisi invece il S. Elia Ravagnese che non riesce più a vincere e subisce la seconda sconfitta consecutiva in casa, infatti la Ludos Vecchia Miniera si impone per 3 a 2 e si mantiene nelle parti alte della classifica. I ragazzi di Bruciafreddo rimangono a 3 punti dalla zona playoff ma certamente servirà loro un cambio di passo per poterli centrare.Sporting Reggio – Polisportiva Futura : 5-0 . La partita. Mangano sfata il detto formazione che vince non si cambia e dopo 3 vittorie consecutive alla quarta partita rivoluziona gli undici in campo dal primo minuto lasciando in panchina i vari Ceruti, Palermo, Matà. Dentro si rivede Zito M. dal primo minuto, Scialò esterno destro di centrocampo e Merenda seconda punta. L’inizio è tutto di colore fucsia, ormai sembra consolidato il sistema di gioco targato Mangano, i suoi uomini lo seguono quasi alla perfezione. Melanie ed Eroe sono due treni sulla sinistra, Mazzei con le sue sponde innesca pericolose azioni offensive, Merenda gioca a fare il funambolo. La Polisportiva Futura non può far altro che difendere e giocare in contropiede. Il primo pericolo arriva da una punizione magistralmente calciata da Merenda ma terminata sulla traversa sfortunatamente per lui. Successivamente sono i ragazzi di Motta che potrebbero passare in vantaggio, appunto su contropiede si invola il numero nove ospite ma il suo pallonetto non va a buon fine, fuori di poco. Altre due azioni nello stesso stile per la Polisportiva ma il numero uno Sarica è attento e blocca i due tiri. A far la partita è sempre lo Sporting però che al ventisettesimo minuto sblocca la partita con un bolide, angolatissimo, da fuori area di Pustorino che al terzo tentativo trova il gol, grande esultanza per lui che ritrova la rete.Il secondo tempo non dice nulla di nuovo, la Polisportiva Futura si difende bene ma è gracile in attacco, anche se i difensori reggini soffrono in qualche occasione. Come nella trama di gioco che lancia in volata a tu per tu con Sarica l’attaccante ospite, l’estremo difensore reggino non può intervenire, a scanso di rigore e rosso diretto, ma uno strepitoso recupero di Montesanti ferma sulla linea il pallone che stava per insaccarsi, sarebbe stato l’uno a uno. Da qui la reazione Sporting che ha più fiato e più qualità con gli innesti di Matà, Palermo e Ceruti. Ora è un continuo susseguirsi di palle gol per i padroni di casa. Mazzei ha ritrovato il vizio e su tapin insacca per il 2 a 0. Pochi minuti e sulla sinistra Matà fa quello che vuole e trova il 3 a 0 con un bel diagonale. Altra azione altro gol, Palermo oggi schierato a centrocampo supera in serpentina un paio di avversari prima di trafiggere il portiere della Polisportiva Futura per il 4 a 0. A sette minuti dalla fine trova la quinta rete nuovamente Matà, doppietta personale e punteggio fissato sul 5 a 0.Da segnalare il supporto ininterrotto dei tifosi dello Sporting Reggio, oggi presenti in massa con cori dedicati a tutti i giocatori reggini.Il commento. C’è poco da scrivere sulla voglia di vincere che nel girone di ritorno contraddistingue lo Sporting Reggio, quattro le vittorie consecutive, 19 gol fatti e 0 subiti, la statistica parla chiaro. La difficoltà per la società reggina adesso è quella di mantenere alta la concentrazione e soprattutto far rimanere con i piedi ben ancorati a terra i propri calciatori che si ritrovano con il morale alle stelle dopo la prima parte di campionato non proprio entusiasmante. Martedi prossimo ci sarà il primo e vero banco di prova, a Bocale ad aspettare lo Sporting ci sarà la Ludos Vecchia Miniera (fra le due squadre ci sono stati sempre e solo pareggi). Lo Sporting in caso di vittoria potrebbe ancora sognare le primissime posizioni, dall’altra parte ci sarà una Ludos compatta che non vorrà permettere ciò. Insomma sfida di cartello alla quale non si potrà mancare. La Polisportiva Futura invece dopo un inizio di campionato brillante adesso è in fase calante, nel finire del secondo tempo si è vista una squadra spenta, poco grintosa, l’esatto opposto di quella che all’andata aveva battuto lo Sporting. L’obiettivo dei playoff è comunque a portata di mano, dovranno solo ritrovare la migliore condizione fisica.