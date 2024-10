Proseguono i concerti a “La Sosta”, arriva il duo Simone Graziano e David Binney

Il pianista Simone Graziano arriva in concerto in duo con il sassofonista newyorkese David Binney a La Sosta di Villa San Giovanni.

QUANDO

Il concerto è previsto per lunedì 4 marzo alle ore 22.00.

GRAZIANO & BINNEY

Un incontro fortunato, quello tra Graziano e Binney, sul palco insieme dopo oltre un decennio di collaborazione, tra concerti e album. Nel corso degli anni, infatti, i due musicisti hanno inciso insieme ben due album editi da Auand: “Frontal” del 2013 e “Trentacinque” del 2015.

In entrambi, il sax alto di Binney si inserisce nelle sonorità del quintetto Frontal, guidato da Simone Graziano e formato da Gabriele Evangelista al contrabbasso, Stefano Tamborrino alla batteria, Reinier Baas alla chitarra e Chris Speed al sassofono.

Simone Graziano afferma:

“Ricordo ancora quando Stefano Tamborrino e io lo contattammo, circa 10 anni fa, per invitarlo a suonare con noi nell’Anfiteatro delle Cascine per l’Estate Fiorentina Inaspettatamente Binney accettò e fu proprio in quell’occasione che nacque la formazione di Frontal, uno dei miei progetti più importanti. Binney è stato sicuramente, ed è tuttora, uno dei musicisti di riferimento per la mia generazione, anzi, credo che possa essere considerato un padre fondatore del jazz contemporaneo. Con lui non sento mai il bisogno di redigere un programma musicale dettagliato, e così sarà anche stasera. Suoneremo molti brani originali nostri, ma non fissiamo mai una scaletta troppo definita; ci piace lasciarci guidare dall’improvvisazione e da quello che accadrà sul palco, di volta in volta”.

SIMONE GRAZIANO

Nato a Firenze, Simone Graziano si diploma col massimo dei voti in pianoforte classico sotto la guida del Maestro Stefano Fiuzzi, presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Contemporaneamente alla musica classica, si dedica allo studio del jazz frequentando la Berklee School of Music di Boston e conseguendo la laurea specialistica in composizione e arrangiamento jazz. In questi anni ha suonato nelle principali venues europee, italiane e asiatiche esibendosi a fianco di musicisti come Tim Berne, Chris Speed, Tommy Crane, Reinier Baas, David Binney, Stefano Bollani, Paolo Fresu, Dan Kinzelman e molti altri ancora. Attualmente è presidente del Midj, l’ Associazione Nazionale Musicisti di jazz, co-direttore artistico del Musicus Concentus di Firenze e Docente di Pianoforte presso la Siena Jazz University.

DAVID BINNEY

Il sassofonista e compositore newyorkese David Binney (Miami, 1961) è un vero e proprio avventuriero della musica contemporanea: possiede la tecnica e l’immaginazione per connettere l’intensità di John Coltrane o Ornette Coleman agli enigmi strutturali di Tim Berne, Steve Coleman e ad altri sperimentatori contemporanei. Ciò che contraddistingue di più la sua musica è un sapiente bilanciamento tra sperimentazione e autocontrollo.