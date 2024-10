‘La Sosta’, appuntamento imperdibile del Jazzmin con ‘Israel Varela: the Labyrinth Project’

Fermati a La Sosta e fatti accarezzare dalle note della musica Jazz. Secondo concerto della rassegna Jazzmin, ospite Israel Varela per un evento da non perdere

Prosegue la trentaduesima rassegna internazionale Jazzmin, che vede calcare il palco dello storico locale ‘La Sosta’ di Villa San Giovanni da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, ospiti di rilievo in concerto a La Sosta per il Jazzmin 2019.

Dopo il primo, eccezionale, appuntamento andato in scena lunedi 4 febbraio con la strepitosa esibizione da parte del David Kikoski Trio, La Sosta propone un altro concerto assolutamente da non perdere. Lunedi 18 febbraio, a partire dalle ore 22, appuntamento con ‘Israel Varela: the Labyrinth Project’.

Si tratta di un ensemble cosmopolita guidato dall’affermato compositore, batterista e cantante messicano, che ha riunito in un’unica formazione artisti dallo straordinario livello internazionale e dalle eterogenee radici culturali ed etniche, dando vita ad un mix artistico originale ed inedito con musica originale di raffinata ricerca.

Un autentico viaggio pieno di colori che da una sezione all’altra dei brani gestiscono atmosfere e dinamiche di ogni tipo. il tutto arricchito da momenti di pura improvvisazione libera. Ogni concerto e’ diverso, ogni scelta di colore, suoni, effetti, si bilanciano.

Nato a Tijuana (Messico) in una prestigiosa famiglia di musicisti (il padre è un pianista classico concertista ed il fratello un direttore d’orchestra) Israel è stato l’unico allievo del grande Alex Acuna (Wheater Reaport, Ella Fitzgerald, Paul McCartney) a Los Angeles e di Dave Weckl.

Varela è esperto sia delle complesse ritmiche latine sia del Flamenco (è richiestissimo in Spagna e vanta già collaborazioni con Paco De Lucia, Diego Amador, Montsè Cortés). E’ stato il batterista dell’ultimo trio del grande chitarrista Hiram Bullock (Miles Davis, Sting, Gil Evans), ha inoltre suonato con Pat Metheny, Andrea Bocelli, Chick Corea, Raymundo Amador, Pino Daniele, Otmaro Ruiz, John Pena, Bob Mintzer, Charlie Haden ecc.

Il suo Flamenco-Jazz drumming è la sua cifra stilistica immediatamente riconoscibile: flamenco, ritmi latino-americani, atmosfere maqam e colori jazz si fondono in un’entità ormai inscindibile.

