‘La Sosta’, via al Jazzmin 2019. David Kikoski Trio primo ospite internazionale

Al via la trentaduesima rassegna internazionale Jazzmin, che vedrà calcare il palco dello storico locale ‘La Sosta’ di Villa San Giovanni da grandi artisti nell’ambito musicale jazz.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica, cinque le date da segnare in rosso sul calendario. Locale storico e conosciuto a livello nazionale (e non solo) per la musica di qualità e gli ospiti di rilievo in concerto, La Sosta per il Jazzmin 2019 propone cinque concerti assolutamente da non perdere.

Lunedi 4 febbraio il primo appuntamento, ospite il David Kikoski Trio. Il concerto avrà inizio alle ore 22.

LEGGI ANCHE

David Kikoski è uno tra i più vulcanici esponenti dell’attuale scena jazz internazionale, in possesso di una tecnica e di un’energia straordinarie.

Musicista di grandi doti tecniche e di forte spessore jazzistico, Kikoski è anche uno dei musicisti più generosi che ci siano sulla scena.

Il suo stile trae ispirazione da svariate fonti e presenta un distillato sapientemente equilibrato della storia del piano jazz, vista attraverso l’ottica di un musicista che ne vive l’evoluzione costantemente in prima linea da oltre due decenni.