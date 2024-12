Reggio, alla Chiesa di Archi il Concerto di Natale

In occasione delle festività natalizie, la comunità di Archi Carmine invita tutti a vivere la gioia del Natale attraverso un evento imperdibile: il Concerto di Natale 2024. Questo speciale momento di riflessione, gioia e pace si terrà Venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 19:00, presso la Chiesa Parrocchiale Maria Santissima del Carmelo di Archi, Reggio Calabria.

Quest’anno, il concerto acquista un significato ancora più profondo, poiché segna il centenario della Banda Musicale di Archi “Religione & Patria”, che celebra con orgoglio i suoi 100 anni di storia e tradizione musicale. Insieme al Coro Polifonico della Parrocchia, che da anni arricchisce con la sua voce i momenti liturgici, i partecipanti potranno godere di una serata indimenticabile, caratterizzata dalle note della musica sacra e dai canti natalizi più amati.

Il concerto rappresenta un’occasione unica per riflettere sul vero significato del Natale, un momento di unione per la comunità, dove la musica diventa strumento di speranza e condivisione. Inoltre, sarà una splendida opportunità per vivere la bellezza della tradizione musicale di Archi e celebrare insieme un anniversario speciale.

Unisciti a noi per una serata all’insegna della spiritualità, della bellezza e della comunità. Non mancare a questo evento per festeggiare il Natale con il cuore colmo di gioia e speranza