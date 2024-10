Roccella Summer Festival: Elisa chiude un’estate di grandi eventi

SANREMO, ITALY - FEBRUARY 12: Elisa attends the fourth night of the 66th Festival di Sanremo 2016 at Teatro Ariston on February 12, 2016 in Sanremo, Italy. (Photo by Venturelli/Getty Images)

Unica data in Calabria del suo nuovo progetto musicale “Back to the future live”, il tour che sta toccando tutte le migliori location d’Italia

Per il secondo anno consecutivo sarà un evento internazionale a chiudere la programmazione del Roccella Summer Festival: lo scorso anno era toccato a Zucchero Fornaciari, questa volta il compito spetterà a Elisa che si esibirà al Teatro al Castello di Roccella Jonica mercoledì 7 settembre con l’unica data in Calabria del suo nuovo progetto musicale “Back to the future live”, il tour che sta toccando tutte le migliori location d’Italia.

Il Roccella Summer Festival conferma così anche quest’anno la sua vocazione a realtà nazionale: con i suoi 14 eventi in programma ha incassato il sold out per numerose serate, registrando, con una capienza di soli 3mila spettatori, oltre 35mila presenze di pubblico pagante proveniente da ogni parte d’Italia, con un cartellone annunciato nel lontano mese di febbraio e l’immediata messa in vendita dei biglietti attraverso i circuiti automatizzati. In cartellone grandi nomi della musica italiana e internazionale: la bontà della scelta artistica è confermata dai tutto esaurito registrati già settimane prima rispetto agli eventi, quali Marracash, Coez, Fabri Fibra, Antonello Venditti e Francesco De Gregori, Tommaso Paradiso, e anche Elisa, sebbene sia rimasta ancora una manciata di biglietti. Non vanno poi dimenticati tutti gli altri eventi che hanno ottenuto un ottimo numero di spettatori da Mahmood a Madame, passando per Achille Lauro, MadMan, Mannarino e Tananai, finendo a Fabrizio Moro e Sangiovanni, che hanno completato un cartellone unico per la Calabria e tra i più ricchi di eventi su tutto il territorio nazionale.

Il successo del Roccella Summer Festival è frutto sicuramente di una scelta artistica attenta alle richieste del pubblico, ma anche dalla corretta idea del fare turismo, cultura e promozione della Calabria, con una collaborazione sinergica tra pubblico e privato tale da dimostrare come anche la nostra regione possa competere con il resto d’Italia per quanto riguarda l’organizzazione dei grandi eventi musicali.

Merito va anche all’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, guidata dal sindaco Vittorio Zito, che ha messo a disposizione un contributo e i servizi necessari per la riuscita dal Festival, ma anche agli sponsor regionali e nazionali che offrono il giusto supporto economico e morale per quel grande progetto che è il Roccella Summer Festival, con l’auspicio che possa andare avanti e avere una sempre maggiore crescita. Il merito poi è soprattutto di quelle centinaia di professionisti che hanno contribuito al successo da dietro le quinte: dai direttori di produzione, ai fonici, agli elettricisti, ai tecnici audio e luci, al responsabile di allestimento, alla grafica, alla comunicazione, all’affissione, al servizio di biglietteria, al servizio di sicurezza, a quello di montaggio e smontaggio, tutti insieme con un unico obiettivo, portare i grande eventi in Calabria. Il merito maggiore della riuscita del Roccella Summer Festival è infine sicuramente quello del suo pubblico: in circa 35mila paganti rappresenta il contributo maggiore a questo progetto made in Calabria, poiché senza tutto questo non si potrebbe nemmeno raccontare.