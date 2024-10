Roccella Summer Festival, Emma non ha dubbi: ‘Sarà bellissimo’

«Sarà bellissimo, un volo pindarico che parte dagli esordi fino ad oggi».

Ha le idee molto chiare, Emma, per come andrà il concerto in programma domani sera, 8 agosto, al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC), nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival 2024, organizzato dalla Ticket Service Calabria.

«La scaletta si svilupperà in maniera molto fluida – spiega ancora Emma, parlando del concerto -. Racconterò la mia storia artistica fondendo il “vecchio” e il “nuovo” con coerenza. Mi piace l’idea di creare un riassunto di quella che è stata la mia crescita personale e artistica, iniziata quasi 15 anni fa, come se fosse l’album dei ricordi che condivido con il mio pubblico».

Chi ci sarà sul palco insieme a Emma? La cantante non ha esitazioni:

«La mia band. La mia famiglia della musica. Il mio pubblico».

L’ultimo album di inediti, “Souvenir”, anticipato da Mezzo mondo (certificato platino) e Iniziamo dalla fine (certificato oro), ad una settimana dall’uscita, è entrato direttamente al primo posto della classifica ufficiale FIMI/GfK dei dischi più venduti, rendendo Emma la terza artista italiana donna ad arrivare al vertice della classifica nel 2023. Nel disco presente anche il singolo Amore Cane feat. Lazza. Disponibili online il video ufficiale di Apnea, diretto da Bogdan “Chilldays” Plakov e prodotto da Borotalco.tv, e la coreografia realizzata dalla Nazionale Italiana di Nuoto Artistico sulle note del brano sanremese.

Il progetto Roccella Summer Festival, ideato e organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, rientra negli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.