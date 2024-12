Reggio, grande successo per il “Concerto di fine anno per il GOM’ – FOTO

Musica e solidarietà sono stati i temi principali del “Concerto di fine anno per il Grande Ospedale Metropolitano”, organizzato con successo dalla Direzione Strategica dell’Ospedale in collaborazione con il Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria. Quest’anno, l’evento si è svolto in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti umani, sottolineando l’importanza del rispetto della persona e della tutela della salute.

In un Teatro Comunale gremito, nella serata del 10 dicembre, ha avuto luogo la seconda edizione dell’iniziativa, per la quale l’Amministrazione comunale ha riconosciuto l’elevato valore sociale, concedendo il patrocinio e l’uso gratuito in partenariato del Teatro.

Un evento tra note, solidarietà e riconoscimenti

Il concerto, presentato dalla bravissima Eva Giumbo, ha visto la partecipazione di numerose autorità civili, religiose, militari e del corpo politico, nonché di medici, operatori del GOM e rappresentanti del mondo dell’associazionismo. Presente in sala anche una nutrita delegazione del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria e della Scuola Allievi Carabinieri, guidate rispettivamente dal Generale di Brigata Cesario Totaro e dal Colonnello Vittorio Carrara.

Proprio all’Arma dei Carabinieri è stato assegnato un riconoscimento simbolico da parte della Direzione del GOM, come segno di gratitudine per lo spirito di servizio e la dedizione, in particolar modo per l’intensa attività di donazione del sangue da parte dei Carabinieri a favore del Servizio Trasfusionale del G.O.M.

“La donazione del sangue è un gesto d’amore che si traduce in servizio alla cittadinanza”, ha dichiarato il Commissario Straordinario, dr. Gianluigi Scaffidi, evidenziando come tale gesto consenta di mantenere alti i livelli assistenziali, soprattutto in ambito chirurgico. La scelta della data, coincidente con la celebrazione dei diritti umani, non è stata casuale, poiché riflette il duplice impegno dell’Arma nel garantire diritti fondamentali e nel sostenere il diritto alla salute.

La musica come linguaggio di pace e fratellanza

Il Direttore Sanitario Aziendale, dr. Salvatore M. Costarella, ha espresso profonda gratitudine verso l’Arma dei Carabinieri, riconoscendo nella loro azione non solo un gesto di generosità, ma un valore aggiunto al ruolo che rivestono. Il Direttore Amministrativo Aziendale, dr. Francesco Araniti, ha aggiunto il suo ringraziamento, sottolineando l’impegno di tutti affinché la generosità dei Carabinieri sia utilizzata al meglio per l’Ospedale.

Nel ricevere il riconoscimento, il Generale di Brigata Cesario Totaro ha ricordato la discrezione e la continuità della donazione di sangue da parte dell’Arma, un gesto silenzioso ma incisivo, mentre il Colonnello Vittorio Carrara ha sottolineato la valenza formativa di questa scelta per i giovani Allievi, testimonianza del rapporto speciale tra l’Arma e la comunità reggina.

Il Conservatorio “F. Cilea” protagonista della serata

Sul palco è salito anche il prof. Francesco Romano, Direttore del Conservatorio di Musica “F. Cilea”, che ha ringraziato autorità e pubblico, evidenziando la qualità dell’Orchestra sinfonica del Conservatorio, diretta dal M° Paolo J. Carbone, e il valore dei brani eseguiti, tra cui opere di Cilea, Puccini, Mascagni, Bizet, Dvorak. Le note degli studenti e dei docenti hanno saputo interpretare un delicato linguaggio di pace, dedicato alle donne e agli uomini del GOM, un segno di vicinanza e conforto.

Presente anche il neo Presidente del Conservatorio, dr. Eduardo Lamberti-Castronuovo, che ha ringraziato quanti hanno reso possibile l’evento, sottolineando la qualità dell’Ospedale Metropolitano, delle sue professionalità e il legame profondo tra medicina e musica, entrambe capaci di commuovere e ispirare.

La serata è stata anche l’occasione per presentare la libera Associazione Amici del Conservatorio Francesco Cilea, un nuovo tassello per la promozione degli eventi e delle attività del Conservatorio.

Un premio al Conservatorio

Al termine della serata, un premio speciale a sorpresa è stato conferito al Conservatorio, per la sensibilità istituzionale dimostrata nei confronti del GOM e la testimonianza di un’apertura culturale verso il territorio e le istituzioni reggine. Hanno ritirato il premio il Presidente Lamberti-Catronuovo e il Direttore Romano, a suggello di una collaborazione fruttuosa e ispirante.