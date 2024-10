‘Ninfee Games & Co’: Giorgio Vanni in concerto a Reggio

Al Parco Commerciale Le Ninfee di Reggio Calabria torna il “Ninfee Games & Co“. La terza edizione dell’evento prevede giochi di ruolo, videogiochi, fumetti e cosplay.

Terza edizione del Ninfee Games & Co

Due intere giornate, con ingresso gratuito, organizzate in collaborazione con Role & Roll ed Area Family Nerd, per la terza edizione dell’atteso evento in cui bimbi, ragazzi, genitori e nonni potranno giocare e divertirsi tutti insieme con giochi da tavolo, lego e postazioni con consolle di ultima generazione.

Special guest il doppiatore Leonardo Graziano, fra le voci più amate del doppiaggio italiano, conosciuto per i ruoli di Naruto, Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, ma anche Killua in “Hunter x Hunter”, Oliver in Le regole del delitto perfetto, Zenjin in Marco Polo, Billy in Uncoupled, Dusty in Paradise PD. Leonardo, oltre ad essere un abilissimo doppiatore, è anche attore e presentatore.

In programma anche mystery rooms e cacce al tesoro. Non mancheranno le esibizioni di diverse associazioni, come ad esempio i Ghostbusters Sicilia, la legione 501 di Star Wars. Presenti anche diversi artisti e disegnatori, tra cui: Alessandro Allegra, Marianovella Sinicropi, Umberto Giampà, Federico Pugliese e Roberto Megna.

La due giorni culminerà nel pomeriggio di domenica 24 con la gara di cosplay ed il firmacopie con concerto di Giorgio Vanni.

Locandina a cura del fumettista Umberto Giampà e della colorista Marianovella Sinicropi.

Per rimanere sempre aggiornato, segui la pagina Facebook.