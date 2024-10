Polistena, secondo appuntamento con la stagione concertistica del “Rechichi”

Rota, Aren, Piazzolla e Piovani sono alcuni nomi dei celebri compositori cui è ispirato il secondo concerto del Musicale. L’indirizzo di studi del liceo “Rechichi”, con sede a Cinquefrondi, torna a regalare un pomeriggio di note con il programma “Accordion’s Duo- passando per due mondi”, ispirato a musiche da film.

QUANDO

Il concerto è previsto per mercoledì 3 aprile al Salone delle Feste di Polistena.

Ad esibirsi il Maestro Luca Colantonio e il Maestro Tommaso Arena, (ospite del Liceo per l’occasione) con partiture tratte anche dal repertorio di Zimmer, Buonvino e Galliani.

Arena e Colantonio, già allievi del M° Mario Stefano Pietrodarchi al Conservatorio “Torrefranca” di Vibo Valentia, costituiscono l’Accordion’s Duo nel 2011, dando vita ad un progetto mirato a rendere omaggio ad alcune affascinanti e note colonne sonore dei film e di tango.

Nel tempo, l’Accordion’s Duo ha collaborato con diversi personaggi del mondo della musica e del cinema italiano tra cui lo sceneggiatore e poeta Tonino Guerra esibendosi presso i più importanti teatri italiani.

Per tornare all’appuntamento di mercoledì, in apertura, si esibiranno gli allievi del Musicale.

Al pianoforte, Flavio Lo giudice suonerà la celebre Sonata op.13 “Patetica”, di Ludwig van Beethoven.

A seguire, con “Asturias” di Albeniz per fisarmonica, l’allieva Martina Farcomeni.

È il terzo anno che il “Rechichi” organizza la rassegna musicale con l’obiettivo di consentire agli studenti di suonare in pubblico e dimostrare il loro talento.

«La stagione concertistica del Liceo, che si aggiunge alla plurime iniziative organizzate dalla scuola in tutti i suoi indirizzi (Scienze umane, Socio – economico e Linguistico) – spiega il Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito – è una delle strategie messe in campo per creare un filo conduttore tra scuola, territorio e istituzioni per creare opportunità comuni di crescita culturale».

Coinvolti nel progetto tutti i docenti di indirizzo, per una manifestazione che segue la direzione artistica del Maestro Alessandro Carere.

Ogni appuntamento, come già quello del mese di marzo, dedicato al clarinetto, avrà un leit motiv comune, con l’obiettivo di far emergere, di volta in volta, voci e strumentisti che, con grande passione, si dedicano allo studio della musica.

Il concerto, gratuito, è aperto alla cittadinanza del comprensorio.