Al via la terza edizione della stagione concertistica al liceo ‘Rechichi’

Avviata nel 2015, l’iniziativa a cura dell’indirizzo musicale dell’istituto, ospitato a Cinquefrondi, nasce dalla volontà di offrire un’opportunità di crescita culturale per gli studenti e permettere loro di esibirsi sul territorio. Torna dunque, con la sua terza edizione, la stagione concertistica del Liceo Statale “Giuseppe Rechichi” di Polistena.

La rassegna musicale prenderà il via a partire da giovedì 14 marzo. Il dirigente scolastico Francesca Maria Morabito spiega:

La stagione concertistica è affidata alla direzione artistica del Maestro Alessandro Carere. Per l’allestimento e il programma, il Maestro, ha lavorato a stretto contatto con gli altri professori dell’indirizzo.

«Permetteremo ai ragazzi di affrontare il pubblico sia in veste solistica sia da camera – spiega Carere – per un programma di alto spessore musicale, che li terrà impegnati da marzo a maggio. Prevista la partecipazione di docenti e ospiti di eccezione che svolgono attivamente la professione musicale come solisti e in formazione orchestrale».