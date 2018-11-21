Sarà una giornata di festa il prossimo giovedì 22 novembre, al Liceo Musicale del “Rechichi” per la celebrazione del Santa Cecilia’s Day, con il consueto omaggio alla patrona della musica.

Nella sede di Via Garibaldi a Cinquefrondi, dalle ore 9.00, i talenti dell’istituto daranno prova delle qualità artistiche e canore in un concerto ispirato ai brani della musica classica e contemporanea.

All’evento prenderà parte anche il quartetto d’archi dell’associazione culturale Musicale Giovanile di Gioia Tauro.

Il tenore Francesco Anile ospite d’onore

Ospite d’onore, invece, sarà il tenore di fama internazionale Francesco Anile che chiuderà il concerto con la sua straordinaria voce e presenza di scena.

«È tradizione ormai – commenta il Dirigente Scolastico del Liceo Rechichi, professoressa Francesca Maria Morabito – celebrare Santa Cecilia con uno spettacolo dei nostri studenti. Un’occasione per vivere la scuola e fare comunità, oltre che permettere ai giovani di esibirsi e di farsi conoscere. Non solo in iniziative intra moenia, ma anche all’esterno. Ringrazio i docenti che con grande impegno si occupano della formazione artistica degli allievi e il tenore Anile, presenza d’eccezione. Il nostro obiettivo – ha concluso- è quello di farci conoscere sempre di più e contribuire alla promozione dei talenti del territorio. Questo anche con la programmazione di concerti ed eventi in sinergia con le realtà culturali e le istituzioni».

Gli allievi del musicale, la cui preparazione è stata curata dai docenti di strumento e dei laboratori di musica d’insieme, si esibiranno, in formazione da camera, di fiati, archi e coro.

Le musiche in programma

Musiche di Piazzolla, Morricone, Shaffer, ma anche Tchaikovsky, Pierne, Schubert, Mozart e Handel.

L’iniziativa ha coinvolto anche gli studenti del corso di tecnologie musicali per le riprese video e il promo dell’evento già pubblicato sui social instagram e facebook della scuola.

L’atmosfera sarà allietata anche dall’accensione delle luci di Natale e dal Presepe.

Giovedì 22 prevista anche la consegna dei diplomi e degli attestati conseguiti dagli allievi del Liceo.