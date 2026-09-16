Reggina: la gioia di Baldan e gli esempi su Alma e Domenico Girasole

Rotulo ancora a rete, primi gol stagionali per Magrassi, Jallow e Domenico Girasole. E’ stata la prima anche per Baldan, ma come esordio con la maglia amaranto. Così il difensore a radio Febea: “Giocare con questi colori è una emozione difficile da descrivere, per me è stata anche la prima. Volevo fare una grande prestazione anche per quello che i compagni avevano fatto nelle prime partite. L’Avola ha proposto delle buone idee, costruzione dal basso, una superiorità in mezzo che ci ha dato fastidio. Bravi a soffrire, prendere le misure e una volta sbloccata. Il mister ci fa lavorare tanto, aveva già fatto la preparazione e quindi in grado di fare tutta la partita. Sarà ancora una volta un campionato livellato, sapevo di trovare qui un bel gruppo. L’esempio lampante è stato Domenico Girasole, appena entrato ha fatto gol. E poi Alma che ha servito l’assist a Jallow”.