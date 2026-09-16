City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reggina: la gioia di Baldan e gli esempi su Alma e Domenico Girasole

"Giocare con questi colori è una emozione difficile da descrivere"

16 Settembre 2026 - 21:13 | Redazione

Marco Baldan Reggina

Rotulo ancora a rete, primi gol stagionali per Magrassi, Jallow e Domenico Girasole. E’ stata la prima anche per Baldan, ma come esordio con la maglia amaranto. Così il difensore a radio Febea: “Giocare con questi colori è una emozione difficile da descrivere, per me è stata anche la prima. Volevo fare una grande prestazione anche per quello che i compagni avevano fatto nelle prime partite. L’Avola ha proposto delle buone idee, costruzione dal basso, una superiorità in mezzo che ci ha dato fastidio. Bravi a soffrire, prendere le misure e una volta sbloccata. Il mister ci fa lavorare tanto, aveva già fatto la preparazione e quindi in grado di fare tutta la partita. Sarà ancora una volta un campionato livellato, sapevo di trovare qui un bel gruppo. L’esempio lampante è stato Domenico Girasole, appena entrato ha fatto gol. E poi Alma che ha servito l’assist a Jallow”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?