Serie D: Reggina schiacciasassi, vince la Nissa. Incredibile rimonta della Nuova Igea. Risultati e classifica
Amaranto a punteggio pieno e ancora tanti gol al Granillo
16 Settembre 2026 - 20:59 | Redazione
Il turno infrasettimanale regala alla Reggina la terza vittoria consecutiva in campionato e la vetta della classifica. Insegue la Nissa che certifica la crisi senza uscita del Trapani, bene anche il Sambiase. Incredibile rimonta della Nuova Igea che dall’1-3 ha chiuso con uno scoppiettante 4-3. L’ultima gara di giornata si gioca a Siracusa tra la compagine locale e il Gela.
I risultati della giornata
Ragusa – Vigor Lamezia 1-1
A. Palermo – PraiaTortora 1-1
Favara – Licata 1-1
Enna – Milazzo 0-1
Sambiase – Modica 1-0
Nissa – Trapani 2-0
Reggina – Avola 4-0
Nuova Igea – Vibonese 4-3
Siracusa – Gela 20,30
La classifica
Reggina 9
Nissa 7
Nuova Igea 7
Sambiase 7
Milazzo 6
PraiaTortora 5
Vibonese 4
Favara 4
A. Palermo 4
Avola 3
Gela (-1) 2
Ragusa 2
Vigor Lamezia 2
Licata 2
Modica 1
Enna 0
Siracusa (-7) -3
Trapani (-5) – 5
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie