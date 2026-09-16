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Serie D: Reggina schiacciasassi, vince la Nissa. Incredibile rimonta della Nuova Igea. Risultati e classifica

Amaranto a punteggio pieno e ancora tanti gol al Granillo

16 Settembre 2026 - 20:59 | Redazione

Girasole gol

Il turno infrasettimanale regala alla Reggina la terza vittoria consecutiva in campionato e la vetta della classifica. Insegue la Nissa che certifica la crisi senza uscita del Trapani, bene anche il Sambiase. Incredibile rimonta della Nuova Igea che dall’1-3 ha chiuso con uno scoppiettante 4-3. L’ultima gara di giornata si gioca a Siracusa tra la compagine locale e il Gela.

I risultati della giornata

Ragusa – Vigor Lamezia 1-1

A. Palermo – PraiaTortora 1-1

Favara – Licata 1-1

Enna – Milazzo 0-1

Sambiase – Modica 1-0

Nissa – Trapani 2-0

Reggina – Avola 4-0

Nuova Igea – Vibonese 4-3

Siracusa – Gela 20,30

La classifica

Reggina 9

Nissa 7

Nuova Igea 7

Sambiase 7

Milazzo 6

PraiaTortora 5

Vibonese 4

Favara 4

A. Palermo 4

Avola 3

Gela (-1) 2

Ragusa 2

Vigor Lamezia 2

Licata 2

Modica 1

Enna 0

Siracusa (-7) -3

Trapani (-5) – 5

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