Primo tempo: la Reggina soffre ma poi tira fuori la qualità e trova due reti

Un primo tempo decisamente poco brillante quello della Reggina al cospetto di un Avola molto organizzato. I tanti cambi apportati all’undici iniziale da Marchionni, non hanno prodotto i frutti sperati, la squadra spesso è andata in difficoltà davanti ad una compagine che mai ha buttato la palla e creato per prima al minuto venticinque con Langella che davanti a Lagonigro colpisce a botta sicura, ma sfiora il palo. Gli amaranto faticano a trovare spazi, fino alla micidiale ripartenza di Rossetti, spostato dal tecnico da mezzala a play, assist per Rotulo e gran gol con un tocco morbido. L’Avola non ha il tempo per riorganizzare le idee e la Reggina trova subito il raddoppio. Pennella Laaribi sulla testa di Magrassi, gol, 2-0 e primo gol per l’attaccante.