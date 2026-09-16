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Primo tempo: la Reggina soffre ma poi tira fuori la qualità e trova due reti

Gli amaranto avanti, ma non è stato facile fino a pochi minuti dalla chiusura

16 Settembre 2026 - 19:29 | Redazione

Filippo Toscano Reggina

Un primo tempo decisamente poco brillante quello della Reggina al cospetto di un Avola molto organizzato. I tanti cambi apportati all’undici iniziale da Marchionni, non hanno prodotto i frutti sperati, la squadra spesso è andata in difficoltà davanti ad una compagine che mai ha buttato la palla e creato per prima al minuto venticinque con Langella che davanti a Lagonigro colpisce a botta sicura, ma sfiora il palo. Gli amaranto faticano a trovare spazi, fino alla micidiale ripartenza di Rossetti, spostato dal tecnico da mezzala a play, assist per Rotulo e gran gol con un tocco morbido. L’Avola non ha il tempo per riorganizzare le idee e la Reggina trova subito il raddoppio. Pennella Laaribi sulla testa di Magrassi, gol, 2-0 e primo gol per l’attaccante.

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