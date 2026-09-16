Reggina… e sono altri quattro. Amaranto a punteggio pieno, primi gol per Magrassi e Jallow

Il punteggio è largo e poteva esserlo molto di più, ma la Reggina per avere ragione dell’Avola ha dovuto superare con fatica la prima mezz’ora. Siciliani molto organizzati e ordinati, forse poco incisivi, vanno per primi vicini al vantaggio con Langella che davanti a Lagonigro colpisce e sfiora il palo. E’ una sveglia per gli amaranto che però il gol lo trovano solo nel finale di tempo, anzi ne trovano due. Prima con una bellissima giocata di Rotulo servito da Rossetti e poi con il colpo di testa di Magrassi dopo un cross pennellato di Laaribi. Nella seconda parte di gara la Reggina gestisce e domina e va più volte vicinissima alla marcatura. Incredibile quanto accade al quindicesimo con Domenico Girasole che entra in campo al posto di Lancini e un attimo dopo, al solito, di testa su angolo, realizza la rete del 3-0. Alma fallisce il rigore dopo avere tolto il pallone dalle mani di Jallow, ma qualche minuto più tardi restituisce quanto preso. Due contro uno davanti al portiere, assist e per Jallow è un gioco da ragazzi accomodare il pallone in fondo al sacco. Come Magrassi, anche per lui prima marcatura. Finisce 4-0. Compresa la Coppa Italia sono 17 i gol realizzati, nessuno subìto. Reggina a punteggio pieno dopo tre giornate, domenica a Lamezia su un terreno di gioco in pessime condizioni.

Leggi anche

Primo tempo

Il turno infrasettimanale porta tante novità nella formazione iniziale schierata da mister Marchionni per affrontare l’Avola. Lagonigro viene confermato tra i pali, davanti a lui Rosario Girasole spostato a destra, in mezzo Lancini, e poi Baldan all’esordio. A destra sulla mediana c’è il giovane Specker, a sinistra Toscano, in mezzo Rotulo, Laaribi e Rossetti, in attacco Alma al fianco di Magrassi.

Leggi anche

Al secondo minuto punizione dal limite per l’Avola per un fallo commesso da Laaribi. Batte Tedesco, palla fuori. Al dodicesimo viene annullata la rete ad Alma per una posizione irregolare del calciatore, dopo la parata del portiere su colpo di testa di Magrassi. Dopo venti minuti di gioco ci prova Laaribi direttamente su calcio di punizione, respinge in angolo Simplicio. Clamorosa occasione da gol per l’Avola al venticinquesimo, al termine di una grande azione partita dal portiere. Si presenta Langella davanti a Lagonigro, conclude e sfiora il palo. Marchionni prova a cambiare qualcosa spostando Rossetti nel ruolo di play, Rotulo mezzala a sinistra e Laaribi a destra. Nel momento meno brillante degli amaranto, una ripartenza micidiale condotta da Rossetti, lancia Rotulo che con un tocco morbido e di grande qualità, supera il portiere in uscita, 1-0, minuto quarantadue. Micidiale uno-due, la Reggina raddoppia dopo un paio di minuti. Pennella Laaribi e Magrassi trova la sua prima rete in amaranto di testa, la seconda per la squadra, 2-0.

Secondo tempo

La Reggina sfiora il 3-0 con Rotulo che, dopo aver recuperato una palla servitagli da Magrassi, finta sull’avversario, conclude e la sfera viene salvata sulla linea. Al quindicesimo Domenico Girasole prende il posto di Lancini. Incredibile ma vero, un attimo dopo su angolo battuto da Laaribi, è proprio Domenico Girasole a girare di testa in rete, con una bellissima torsione. Al ventesimo Magrassi si presenta davanti a Simplicio, gran parata, sulla respinta arriva Rossetti che accomoda in rete, fischiato un fuorigioco molto dubbio. C’è spazio anche per De Mori, esce un applauditissimo Rosario Girasole. A metà secondo tempo un tentativo di Tuzzolino, Lagonigro c’è e controlla la palla lambire il palo. Entra Jallow per Magrassi. Simplicio impedisca a Jallow di trovare una rete che avrebbe fatto alzare in piedi tutto lo stadio. Una sforbiciata destinata all’incrocio viene respinta dall’estremo difensore dell’Avola. Marchionni regala a Baggi gli ultimi quindici minuti, esce Specker. A dodici dala fine dribbling secco proprio di Baggi, per assistente e arbitro il contatto è dentro l’area, rigore. Si presenta sul dischetto Alma, tiro parato. La sensazione è che il rigorista designato fosse Jallow. Alma restituisce la cortesia al compagno e nel due contro uno davanti al portiere fornisce l’assist del 4-0, c’è gloria e prima rete anche per il numero 96, 4-0.