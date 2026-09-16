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Reggina: l’analisi di mister Marchionni dopo la vittoria con l’Avola. Poi su Baldan…

"Tutti i cambi che ho fatto mi hanno soddisfatto"

16 Settembre 2026 - 21:10 | Redazione

Marchionni conferenza

Dopo la terza vittoria consecutiva, mister Marchionni a radio Febea: “Siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato. Sapevamo come giocavano, abbiamo accettato di rischiare. Ci portiamo la consapevolezza di voler migliorare sempre di più, si cresce.Tutti i cambi che ho fatto mi hanno soddisfatto, a me piace quando si lotta anche in partite sporche. Baldan non sono certo io a doverlo presentare, un grande lavoratore e personalità giusta per aiutare i compagni. La Reggina di quest’anno sa che deve lottare sempre, combattere. Spero di recuperare qualcuno per domenica”.

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