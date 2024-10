Concerto Ligabue a Reggio Calabria: ecco la scaletta delle canzoni

E’ partito con grande successo ad Acireale il “Made in Italy – Palasport 2017”, il nuovo tour che porterà Luciano Ligabue anche a Reggio Calabria, il 20 e 21 febbraio al PalaCalafiore.

Quello del rocker è un atteso ritorno dalle nostre parti, dopo anni di assenza dai palcoscenici calabresi, e non mancheranno, infatti, i numeri dei grandi eventi: nella città metropolitana sono attesi ben 15mila spettatori, divisi nelle due date, che arriveranno sullo Stretto da ogni parte della regione e non solo.

Durante il concerto si alterneranno brani nuovissimi e intramontabili classici, grazie ai quali Ligabue riuscirà a coinvolgere il grande pubblico, composto da gente di ogni età.

Ecco la scaletta delle canzoni del Made in Italy Tour.

La Vita Facile

Mi chiamano tutti Riko

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Vittime e complici

Meno male

G come giungla

Ho fatto in tempo ad avere un futuro (che non fosse soltanto per me)

L’occhio del ciclone

Quasi uscito

Dottoressa

I miei 15 minuti

Apperò

Made in Italy

Un’altra realtà

Marlon Brando è sempre lui

Questa è la mia vita

Ho messo via

Il meglio deve ancora venire

L’amore conta

I ragazzi sono in giro

Non è tempo per noi (acustica)

Lambrusco e popcorn (acustica)

Piccola stella senza cielo

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo