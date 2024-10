Concerto rinviato a Reggio Calabria, Thegiornalisti: “Non vediamo l’ora di essere lì”

La comunicazione del rinvio del concerto tanto atteso dai reggini arriva anche dalla band romana. Nella serata di ieri infatti, dopo la tappa del tour tenutasi al PalaFlorio di Bari, i Thegiornalisti hanno dato la triste notizia con un post su Facebook.

Già nella serata di ieri l’organizzazione dell’evento si è occupata di sistemare tutti i dettagli, fornendo a tutti coloro che avevano acquistato il biglietto, una data alternativa o il rimborso del biglietto.

“Ci dispiace tantissimo – proseguono i Thegiornalisti – non vediamo l’ora di recuperare per essere lì con voi. P.S. grazie Bari, non ce l’avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy”.