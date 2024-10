Thegiornalisti a Reggio Calabria, il concerto verrà recuperato. “Tommaso ha chiesto il rinvio”

Al contrario di quanto accaduto la scorsa settimana con Claudio Baglioni, verrà recuperato il concerto dei Thegiornalisti, previsto per mercoledi 3 aprile al Palacalafiore.

Sui social network è una tempesta di commenti, tra chi crede ad un pesce d’Aprile in ritardo e chi dubita del doppio concerto rinviato a Reggio Calabria nel giro di pochi giorni.

A spazzare con decisione dubbi e illazioni è il promoter dell’evento, Ruggero Pegna. Rispondendo ad alcuni fan che chiedevano spiegazioni, Pegna assicura che il concerto verrà recuperato il 4 maggio.

Proprio in questi minuti i Thegiornalisti sono in concerto a Bari, ‘come è possibile che domani allora non possano suonare a Reggio?’ chiedono alcuni utenti. In verità Tommaso, leader e voce del gruppo, sta cantando ma con grandi difficoltà, come sottolineano alcuni spettatori presenti a Bari. “Sta cercando di finire il concerto perchè era tutto pronto, ma non ce la fa e si deve fermare qualche giorno. Ha chiesto il rinvio”, specifica il promoter Ruggero Pegna.

Appuntamento dunque rinviato a sabato 4 maggio, ma per chi volesse chiedere il rimborso (sottolineano gli organizzatori) ci sarà la possibilità di farlo.