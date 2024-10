Bencivenni presenta la nuova Volkswagen: incantato anche Menez

ID.3 è la prima vettura completamente elettrica che Volkswagen lancia nel 2020.

Le alte prestazioni incontrano un design innovativo e funzionale. Se cerchi il cambiamento, il futuro è già arrivato, anche a Reggio Calabria.

La rivoluzionaria auto, a impatto zero per quanto riguarda le emissioni, è stata presentata all’interno dei saloni Bencivenni. La concessionaria reggina che da decenni si occupa di far viaggiare sicuri i cittadini e di fornire loro le migliori scelte di mercato, torna con una grandissima novità.

ID.3 un’auto top di gamma

Venerdì 8 ottobre, Bencivenni ha deciso di dar vita ad un evento di presentazione, nel massimo rispetto delle norme anti-covid, per scoprire insieme agli acquirenti i benefici della new entry di casa Volkswagen.

204 cavalli, una batteria che va dai 320 ai 500 km di autonomia ed un prezzo che varia dai 38.900 fino a 44.00 euro (completamente accessoriata).

Il concept è totalmente innovativo, caratterizzato da linee aerodinamiche. Ogni dettaglio di ID.3 è stato studiato appositamente per ottenere la massima prestazione in strada. Per scoprire le vere peculiarità è necessario salire a bordo della nuova vettura.

ID.3 è solo un preludio delle tante novità previste, per il 2020, dalla casa tedesca. Il salto nel futuro della mobilità prevede ancora tante sorprese che Bencivenni ha intenzione di raccontare passo per passo ai reggini.

Bencivenni ed il legame con Reggio

“Da quasi trent’anni, ogni giorno, ci impegniamo a fornire ai nostri clienti professionalità, immediatezza, trasparenza e affidabilità”.

La concessionaria Volkswagen di Reggio Calabria ha sempre mostrato il suo attaccamento al territorio, ad esempio, scegliendo di diventare main sponsor della Reggina. Una storia d’amore che va avanti ormai da 4 lunghi anni e che continua tutt’ora, in Serie B.

Quel logo sulla maglia amaranto rappresenta una vera e propria sinergia, un legame affettivo con la città e la sua squadra di calcio e con ogni reggino che, negli anni, ha imparato a conoscere l’attività della famiglia Bencivenni.

“Ogni giorno, supportiamo i nostri clienti nella gestione del proprio veicolo. Dalla scelta dell’auto più vicina alle proprie esigenze (nuova o usata che sia) all’assistenza post-vendita. Cercando di trasformare una semplice automobile in un’esperienza unica! l nostri clienti ci hanno scelti e continuano a rivolgersi a noi per l’acquisto, la manutenzione e l’adattamento delle loro automobili. In ultimo offriamo non solo automobili ma anche accessori, gadget, merchandising e ricambi”.

Ecco perché alla presentazione della nuovissima ID.3 era presente Jeremy Menez. Il calciatore francese giunto nello Stretto questa estate è stato il primo a provare la vettura di Volkswagen, apprezzandone ogni più piccolo dettaglio.

Le sorprese della casa tedesca, ed anche quelle di Bencivenni Reggio Calabria, non finiscono qui. Stay tuned!