Conclusa la stagione calcistica dell’ASC Reggio Calabria

Si è conclusa la stagione calcistica giovanile targata ASC REGGIO CALABRIA. Dopo le finali dei campionati ASCPICCOLEPESTI e le premiazioni di mercoledì scorso in questo fine settimana alcune squadre della nostra provincia si sono confrontate con le squadre campane alle finali interregionali ASC “Il Regno delle due Sicilie” svoltosi ad Agropoli. Le nostre squadre hanno ben figurato ma, soprattutto, hanno dato vita ad una due giorni di sport e divertimento grazie anche alla collaborazione e alle squadre dei comitati ASC Salerno e Campania. Torniamo con due primi posti per la categoria primi calci la ROSARNESE e per la categoria esordienti IL MIRABELLA a pari merito con lo SPORTING VITTORIO MARRA, altrettanto bene hanno fatto per la categoria Pulcini il REGGIO VILLAGE la PELLARESE mentre il MIRABELLA è stato battuto solo in finale, nella categoria giovanissimi un secondo posto per il MIRABELLA, -per i primi calci ottima la prima partecipazione per la società MAESTRELLI C.a5, sfortunata nella lotteria dei rigori, infine per la categoria esordienti da sottolineare le prestazioni dei Campioni provinciali CAMPESE e dei Vice campioni NUOVA PALMESE. Un grazie particolare a tutti i dirigenti ed a tutti i genitori a seguito, lo staff Asc Reggio Calabria li ringrazia per aver onorato la manifestazione mantenendo sempre alti i valori dello sport. Un arrivederci alla prossima stagione.