Concluso il concorso di musica promosso dal Lions Club Villa San Giovanni

Anche quest’anno il Concorso Nazionale di Musica, intestato al Maestro Pasquale Benintende e promosso dal Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana in collaborazione con il Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte e l’I.C. Don Bosco è giunto alla sua conclusione.

La sedicesima Edizione del Concorso ha visto una numerosa partecipazione di musicisti, gruppi, duo, quartetti, ensemble che si sono esibiti presso l’I.C. di Sant’Eufemia d’Aspromonte diretto dalla Dirigente Maria Daniela Musarella davanti ad una giuria di grande esperienza coordinata dal Maestro Prof. Salvatore Zema.

Il Lions Club Villa San Giovanni Fata Morgana non è nuovo ad iniziative del genere che mirano alla scoperta di talenti musicali nel ricordo di un grande musicista, Pasquale Benintende, figura benemerita da far conoscere alle giovani generazioni, che, con smisurata modestia e riservatezza, si è dedicato alla musica con infinita passione producendo composizioni di vario genere che hanno contribuito alla crescita culturale e musicale della nostra terra.

La premiazione, condotta dal presidente del Club Marco Santoro, si è svolta, come avviene ormai per tradizione, presso il salone del Grand Hotel de la Ville di Villa San Giovanni alla presenza dei musicisti premiati, delle loro famiglie e degli innumerevoli Lions del Club.

I vincitori sono stati:

il chitarrista Dario Ielo per la sezione solisti,

Emanuele De Caria pianoforte e Aldo Figheri sassofono per la sezione musica da camera,

vincitori pari merito Ensemle Visalli e Antonio Caminiti e Dorian Falconieri duo di chitarra sezione musica da camera categoria fino a 15 anni.

Il Presidente complimentandosi con i vincitori ha testimoniato l’impegno che i Lions sostengono per servire la Comunità e favorire i giovani con borse di studio per incentivare le loro creatività e per spronarli a coltivare con grande dedizione e passione i loro talenti.

Al termine della premiazione ha avuto luogo la cerimonia della festa degli auguri durante la quale sono stati registrati tre ingressi di nuovi soci, a testimonianza dell’importanza della crescita associativa, motore determinante per continuare nell’azione di aiuto, sostegno, servizio nei confronti di una umanità che deve trovare la strada per uscire dalla sofferenza.