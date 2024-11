Concluso il Grand Prix invernale ASI Calabria nuoto

di Nicolino D’Ascoli. Si è concluso con grande soddisfazione e una carica di entusiasmo del Pres. Regionale ASI Calabria, Giuseppe Melissi, del Dirigente Nazionale ASI, Tino Scopelliti e del Responsabile del settore nuoto ASI Calabria, Giuseppe Gangemi, il Grand Prix Invernale ASI Calabria Nuoto, che ha visto nella piscina di Pontepiccolo a Catanzaro, la presenza di 250 atleti che si sono fronteggiati in più di 250 batterie.

Le 11 Società hanno messo in campo i migliori atleti per questa gara a classifica unica che dava la possibilità a tutti di gareggiare, dai bambini di 6 anni agli adulti di 80 anni, accomunando così 3 generazioni in acqua.

Un tour de force di 12 ore che ha portato ad una classifica di Società con un Primo posto conquistato dalla A.S.D. Blu Team Nuoto con 1.254 punti seguita dall’ A.S.D. Olimpo Blu a soli 8 punti con 1.246.

Al terzo e quarto posto la battaglia è stata ugualmente ardua con la A.S.D. Andrea Maria che ha superato, con 1.104 punti, di misura l’A.S.D. Sporting Club Ardore a soli 12 punti di distacco.

Al quinto posto l’A.S.D. Thrylos Nuoto di Reggio Calabria e a seguire in ordine sparso: A.S.D. Neysis di Cirò Marina, A.S.D. Poolife di Amantea, A.S.D. Atlantide Sport Center di Maropati, A.S.D. Nuoto Lamezia di Lamezia Terme, A.S.D. Fondazione Marino di Melito P.S. RC e A.S.D. Catanzaro Nuoto. Quest’ultima Società ha fatto da padrona di casa concedendo la propria disponibilità e collaborazione all’organizzazione della Manifestazione stessa.

Un ringraziamento particolare va a tutti i partecipanti, ai Genitori e ai Tecnici per la pazienza con la quale hanno affrontato questa lunghissima giornata di sport. Vi aspettiamo il 22 Febbraio per i Campionati con Classifiche separate di Esordienti, Categoria e Master, questo quello che afferma a conclusione di una ricchissima giornata di sport, il Responsabile del settore nuoto ASI Calabria, Giuseppe Gangemi.