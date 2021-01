Reggio, l'Asp cerca personale amministrativo: indetti due concorsi

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha indetto due distinti concorsi pubblici per inserire 48 amministrativi.

I concorsi per l'Asp di Reggio Calabria

Con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2020, sezione Concorsi ed esami n. 100, l'ASP di Reggio Calabria ha indetto 2 bandi di concorso pubblico per titoli ed esami finalizzati alla formazione di altrettante graduatorie da cui attingere per il conferimento a tempo indeterminato di complessivi 48 incarichi di Collaboratore amministrativo professionale (categoria D) e di Istruttore amministrativo (categoria C).

Oltre ai consueti requisiti generali necessari per prendere parte ai concorsi pubblici, nei bandi sono altresì indicati alcuni requisiti specifici essenziali per l'accesso alla graduatorie. Vediamoli nel dettaglio per ciascuno dei profili a concorso.

27 posti di Assistente amministrativo

• diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

• conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

• conoscenza della lingua inglese.

21 posti di Collaboratore amministrativo professionale

• laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e Commercio.

• conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

• conoscenza della lingua inglese.

Entrambe le Commissioni esaminatrici si riservano di indire una prova preselettiva nel caso di un ingente numero di domande presentate.

Svolta la preselezione si procederà alle prove d'esame vere e proprie, le quali si articoleranno attraverso il seguente iter valutativo:

• 1 prova scritta, consistente nella soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie illustrate nel programma d'esame;

• 1 prova pratica, che riguarderà l'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla posizione a concorso;

• 1 prova orale, che verterà sulle materie attinenti al profilo specifico, oltreché la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità illustrate nel bando entro il 28 gennaio 2021.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito del ASP di Reggio Calabria in particolare alla pagina Bandi di concorso.