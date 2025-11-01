‘Pennellate di luce’, grande successo per il Concorso di Pittura a Chorio di San Lorenzo

Una sala gremita ha accolto sabato 25 ottobre la cerimonia di premiazione del Concorso di Pittura “Pennellate di Luce” svoltosi a Chorio, in un clima di festa e partecipazione. L’evento, promosso e organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio morale del Comune di San Lorenzo, ha rappresentato un momento di incontro tra arte, fede e tradizione, in occasione del ventennale della canonizzazione di San Gaetano, a cui la manifestazione è stata dedicata.

La presenza delle autorità locali e il supporto della comunità

La serata ha visto la presenza del Sindaco di San Lorenzo Alessandro Polimeni, dei consiglieri comunali Gattuso e Rodà, e dei sindaci dei Comuni di Bagaladi e di Roccaforte del Greco, Monorchio e Penna. Non sono mancati anche i saluti del Comandante Cosimo Sframeli, cittadino onorario di San Lorenzo, e del presidente della Pro Loco di Calanna, Pietro Morena, a testimoniare il valore dell’amicizia tra le pro loco e l’importanza di fare rete.

Gli interventi istituzionali e il valore dell’arte

Dopo i saluti istituzionali della presidente della Pro Loco Francesca Pizzi, ha preso la parola il parroco don Manuel Cepeda, che ha sottolineato il valore dell’arte come espressione della bellezza divina e come strumento di unione per la comunità. Emozionante anche l’intervento di suor Daniela della Congregazione di San Gaetano, che ha ricordato l’attualità del messaggio del Santo e il suo esempio di carità e dedizione verso gli altri.

La preoccupazione per lo spopolamento e la forza della comunità

Negli interventi dei sindaci non è mancato l’accenno alla preoccupazione comune per l’inesorabile spopolamento che interessa ormai da anni tutta l’area, ma anche l’incoraggiamento alla Pro Loco nell’organizzazione di attività che possono dare lustro all’area stessa e contribuire nella lotta contro l’esodo inarrestabile delle nuove generazioni.

Incoraggianti anche le parole del nostro cittadino Onorario Cosimo Sframeli, sempre presente a sostegno di quanto si fa per il bene e nell’interesse della comunità.

Musica e emozioni durante la cerimonia

A rendere ancora più suggestiva la cerimonia è stata la musica del maestro Alessandro Calcaramo, che con la sua chitarra ha accompagnato i momenti salienti della serata, donando al pubblico atmosfere intense e coinvolgenti.

I premiati e l’impegno della Pro Loco

Nel suo intervento, la presidente della Pro Loco ha ringraziato tutti gli artisti partecipanti, la giuria e i numerosi volontari che hanno reso possibile l’evento, ribadendo l’impegno dell’associazione nel promuovere la cultura, il turismo esperienziale dei borghi e valorizzare le tradizioni locali.

I vincitori del concorso “Pennellate di Luce”

Tra applausi e commozione, sono stati premiati i vincitori del concorso, selezionati da una giuria attenta e competente composta dagli artisti Carmela Mafrica, Aurelia Nania e Amodeo che ha attribuito il primo premio all’artista Procopio Gregorio, il secondo a Fortebraccio Tonio e il terzo a Meduri Domenico.

La manifestazione si è conclusa con un forte senso di comunità e la promessa di continuare, anche in futuro, a far dialogare arte, spiritualità e territorio.