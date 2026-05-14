27 Bandiere blu in Calabria, Montuoro e Calabrese: ‘Una regione che cambia, cresce, investe’

“La Calabria conquista un numero sempre più alto di Bandiere Blu: ben 4 in più quest’anno confermando un percorso di crescita costante e continua che premia il grande lavoro portato avanti in questi anni da Regione, Comuni e tutti gli attori coinvolti nel percorso di crescita ambientale e turistica del territorio. Complimenti a tutte le località confermate che continuano a rendere la nostra Regione sempre più attrattiva e alle new entry Locri, Amendolara, Montegiordano, Falerna”.

È quanto affermano in una nota congiunta l’assessore al Turismo, Lavoro e Sviluppo economico, Giovanni Calabrese, e l’assessore all’Ambiente, Legalità e sicurezza e Valorizzazione del capitale umano, Antonio Montuoro.

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Calabria seconda in Italia: 27 Bandiere Blu

“La Calabria conquista il secondo posto in Italia con 27 Bandiere Blu. Un risultato storico che testimonia concretamente la qualità del mare calabrese, il miglioramento dei sistemi di depurazione, la valorizzazione delle spiagge e il potenziamento dei servizi offerti ai cittadini e ai visitatori. Un percorso – sottolineano – costruito con programmazione investimenti e collaborazione istituzionale, grazie anche al contributo dei dipartimenti regionali Ambiente e Turismo”.

“Determinante – hanno proseguito Calabrese e Montuoro – il lavoro di squadra che ha visto impegnati amministratori locali, strutture regionali, Arpacal, Parchi marini e tutti gli enti coinvolti nella tutela e nel monitoraggio ambientale. Un impegno condiviso che ha trovato piena sintonia nell’azione della nostra Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto e nell’attività portata avanti in questi mesi dagli assessorati regionali competenti, che ha inciso notevolmente sulle politiche di sostenibilità ambientale.

Grazie alla Fei con il presidente Mazza per l’azione messa in atto sulle politiche di sostenibilità. La Calabria è al fianco in progetto grazie anche all’intesa che ci ha visto protagonisti qualche mese fa con la firma del protocollo su Ecoschools, con azioni specifiche per la formazione volte al rispetto e alla valorizzazione dell’ambiente sin dai primi anni di studio dei nostri ragazzi con il supporto delle scuole”.

Turismo e sostenibilità: “la Calabria che cambia”

“Le Bandiere Blu rappresentano oggi il simbolo di una Calabria che cambia, che cresce e che investe sulla qualità ambientale come leva strategica per il turismo e lo sviluppo. Un riconoscimento importante che certifica non solo l’eccellenza delle nostre coste, ma anche la capacità delle comunità locali di costruire un modello virtuoso fondato sulla tutela del patrimonio naturale.