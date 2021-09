Condanna Lucano, Boccia a CityNow: 'Disdicevole strumentalizzarlo. Gli auguro l'assoluzione'

Francesco Boccia, ex ministro delle Regioni ed esponente del partito democratico si trova in questo momento in piazza Indipendenza a Reggio Calabria per il comizio che vede partecipe anche l'ex Premier Giuseppe Conte a sostegno di Amalia Bruni.

Pur essendo arrivati nell'estremo sud della Calabria per chiudere la campagna elettorale della loro candidata Presidente, impossibile non porre anche al Pd la domanda sul caso del giorno: quello di Lucano. Dunque, secondo i democrat, l'ex sindaco di Riace è un fuori legge?

Condanna Lucano: la disamina di Boccia a CityNow