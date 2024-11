Condipodero: soddisfazione per la partecipazione di Barillà alle Olimpiadi

“E’ una soddisfazione per l’intera regione”. Lo afferma il Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero dopo aver appreso che Antonino Barillà parteciperà alle prossime Olimpiadi a Rio De Janeiro nella specialità “Tiro a Volo”.

Il pluricampione elemento di spicco della nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Mirco Cenci, tra i più significativi e prestigiosi risultati conseguiti nell’ultimo triennio ha annoverato la storica qualificazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, in programma nel mese di agosto 2016. Un traguardo raggiunto in virtù dell’oro a squadre e dell’argento individuale vinti in occasione del campionato iridato di Granada, in Spagna.

“Il vice campione del mondo di Tiro a Volo rappresenta oggi la Calabria intera – continua Condipodero – la speranza è che Barillà possa tornare in Italia con una medaglia, la prima conquistata da un reggino”.