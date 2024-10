Coni Calabria, il presidente Condipodero nomina i delegati provinciali

Il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, ha proceduto con la nomina dei cinque delegati provinciali.

I delegati provinciali del Coni Calabria

Si tratta di Bruno Battaglia (Vibo Valentia), Marisa Lanucara (Reggio Calabria), Giampaolo Latella (Catanzaro), Francesca Pellegrino (Crotone) e Francesca Stancati (Cosenza).

In base a quanto stabilito dal Regolamento delle strutture territoriali, il delegato rappresenta il Comitato regionale del Coni presso le istituzioni provinciali e comunali, recepisce le istanze e le proposte del territorio meritevoli di progettualità specifiche ed attua le iniziative per il perseguimento dei fini istituzionali nell’ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale. Inoltre coordina l’attività dei fiduciari locali e dei collaboratori tecnico sportivi provinciali, in virtù del mandato conferito e in costante rapporto con il Presidente regionale.

Le parole del Presidente Condipodero

L’avvocato Condipodero – che il 13 marzo scorso è stato rieletto per il terzo mandato consecutivo alla guida del Comitato olimpico calabrese – commenta così la scelta dei suoi rappresentanti sui territori: