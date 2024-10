Condofuri ricorda le vittime della Statale 106

Non solo ricordo umano delle vittime cadute sull'asfato, ma anche idee e proposte su come risolvere le criticità relativa alla celeberrima "Strada della morte"

Condofuri ricorda le vittime della strada. Lo farà grazie all’associazione “Basta vittime sulla SS106” e dal laboratorio civico “Impegno per Condofuri”.

QUANDO

L’incontro che si svolgerà sabato 23 febbraio alle ore 18:00 centro giovanile “Padre Valerio Rempicci”.

Non solo il pur giusto ricordo umano delle vittime cadute sull’asfato, che avverrà con lo stesso spirito della fiaccolata tenutasi in passato. Ma anche idee e proposte su come risolvere l’atavica criticità relativa alla ormai tristemente celeberrima “Strada della morte” e della mobilità nella Bovesia, garantendo sicurezza a chi viaggia e spostamenti agevoli per una crescita sociale, economica e culturale.

Infatti, “Dalla memoria agli impegni. Infrastrutture e trasporti nell’Area Grecanica – Emergenza SS106 analisi e proposte” è il titolo dell’iniziativa, patrocinata da Comune di Condofuri, Consiglio regionale e Città metropolitana, al quale la cittadinanza tutta è invitata per dare il proprio contributo in termini di ricordo e proposta.