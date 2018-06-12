Strada statale 106, al via i lavori di manutenzione straordinaria

Consegnati all’Impresa Franco Giuseppe S.r.l. con sede a Roccella Jonica (RC) i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla strada statale 106 “Jonica” tra il Km 6,715 e il Km 139,000 in provincia di Reggio Calabria.

L’avvio di tali lavori rientra nell’ambito della Programmazione di Anas (inserita nel Contratto di Programma aziendale), in regime di Accordo Quadro, ed interesseranno circa 135 Km della statale Jonica per un importo complessivo di 4 milioni e 300 milaeuro.

Le scelte progettuali sono state supportate dall’utilizzo della metodologia di controllo ad alto rendimento, che consentono l’esecuzione dei rilievi in modo continuativo, al fine di determinare la regolarità, la macrotessitura (aderenza), il livello di ormaiamento (deformazione localizzata) e le fessure presenti sulla superficie stradale, per la stima dei tratti che necessitano dell’intervento.

Successivamente all’esecuzione delle attività, oltre alle tradizionali campagne di verifica ed accettazione dei materiali utilizzati, si procederà nuovamente a verificare la pavimentazione con la metodologia ad alto rendimento al fine di determinare i parametri prestazionali ottenuti con lo stesso.

Le attività che avranno inizio nell’ultima settimana di giugno e si concluderanno entro il mese di luglio 2018, prevedono il rifacimento profondo della pavimentazione stradale (strati binder e di usura) e interesseranno i comuni di Reggio Calabria, Motta S. Giovanni, Montebello Jonico, S. Lorenzo, Melito Porto Salvo, Ferruzzano, Condofuri, Bova Mariana, Palizzi, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Africo, Bovalino, Ardore, S.Ilario, Locri, Marina di Gioiosa , Roccella, Caulonia, Riace, Monasterace, Camini.