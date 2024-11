Confartigianato e Ulaola insieme per far crescere l’artigianato calabrese

Confartigianato Imprese ha siglato un accordo di collaborazione con Ulaola, piattaforma digitale per la vendita e la promozione del prodotto Made in Italy, con l’obiettivo di sostenere gli artigiani nella digitalizzazione e favorirne l’esportazione dei prodotti nei mercati esteri.

L’Italia è il fanalino di coda in Europa nel commercio elettronico. Solo il 5% delle imprese vende on line i propri prodotti eppure, per spingere il made in Italy, non c’è strumento più efficace dell’e-commerce che consente anche a piccole realtà come le nostre imprese artigiane di raggiungere i mercati di tutto il mondo con minimi investimenti.

Ulaola è una piattaforma attraverso la quale le imprese artigiane associate alla Confartigianato possono promuovere i loro prodotti, raccontando il bello e ben fatto dell’artigianato italiano.

L’obiettivo è quello di raccogliere e promuovere in una piattaforma digitale tecnologica solo le eccellenze dell’artigianato nel settore del design, del fashion, del vintage, del coking design e del food, dotata di strumenti di marketing innovativi per internazionalizzare le vendite degli artigiani all’estero.

La previsione è di coprire l’Europa nei prossimi 5 anni, partendo dai paesi del Nord Europa che registrano il maggior numero di online shopper, per arrivare negli Stati Uniti nel 2018.

Sfruttare la tecnologia messa a disposizione da Confartigianato sarà uno dei principali fattori di sviluppo dell’artigianato calabrese che può incrementare, in tal modo, il proprio fatturato in Paesi dove il Made in Italy è amato e rispettato.

Confartigianato è certa di offrire un altro ottimo canale di diffusione dell’eccellenze dell’artigianato calabrese, portando avanti quel processo di concreto supporto alle imprese nel loro percorso di internazionalizzazione, avviato da qualche tempo.

Su questo progetto si sono già registrate le prime adesioni da parte delle imprese, tra cui la Menniti e Mercuri S.r.l. di Catanzaro, leader nel settore della lavorazione del legno che per prima ha creduto in questa importante iniziativa. Quest’ultima azienda, da qualche giorno presente sulla piattaforma www.ulaola.com con una propria pagina di presentazione dei propri prodotti, sta avendo i primi importanti risultati e Confartigianato Calabria è orgogliosa di avervi contribuito con l’augurio di estendere questa opportunità a tutte le imprese associate che, pur realizzando prodotti di eccellenza, non hanno ancora individuato i canali giusti per la promozione e conoscenza della propria azienda.

Gli uffici della Confartigianato Calabria e delle strutture provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia sono a disposizione per ogni informazioni sulle modalità di adesione all’iniziativa.