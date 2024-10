Confartigianato Rc: ‘Le imprese falliscono per crediti, non per debiti’

"Tantissime aziende del nostro territorio sono ridotte alla disperazione per i crediti che hanno e non riescono a riscuotere"

Il paradosso Calabrese non è più sopportabile . Tantissime aziende del nostro territorio sono ridotte alla disperazione per i crediti che hanno e non riescono a riscuotere e che per un meccanismo perverso producono debiti tali da portare al collasso il sistema economico. Al problema atavico dei ritardi mostruosi degli enti pubblici nel saldare i debiti , oggi si aggiunge la questione del settore edilizio che non riesce a riscuotere i crediti ceduti al sistema bancario , per i lavori effettuati ed incentivati dalle norme che hanno previsto bonus e superbonus per ammodernare il patrimonio edilizio e rilanciare il comparto.

Confartigianato Reggio Calabria lancia l’allarme, troppe le imprese che falliscono perchè non riescono a riscuotere i crediti.