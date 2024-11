Confcommercio al fianco delle popolazioni colpite dal maltempo

La Confcommercio Reggio Calabria è al fianco dei comuni colpiti dal maltempo di queste ultime ore. Un bilancio pesante dopo 36 ore di precipitazioni intense e senza sosta: una vittima a Taurianova, la ferrovia jonica reggina devastata, interi paesi della Locride isolati e tratti della SS106 chiusi a causa delle frane.

Il Presidente della Confcommercio di Reggio Calabria, Giovanni Santoro è solidale e vicino alle popolazioni colpite dalle forti piogge: «Importanti precipitazioni hanno messo in ginocchio un territorio già martoriato, provocando l’allagamento di case e strade. Intere aziende e attività commerciali sono finite sott’acqua e l’interruzione dei collegamenti – prosegue Santoro – rende più difficile la valutazione dei danni causati. L’acqua ha portato e travolto via tutto: sacrifici, sogni e speranze di riscatto. Ora bisogna intervenire concretamente e con urgenza e passare dalla teoria ai fatti – conclude Santoro – per porre fine a morte e distruzione».