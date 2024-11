Confcommercio: al via le misure per l’autoimprenditorialità finanziate da Invitalia

Cresce sempre di più la voglia di mettersi in proprio e trasformare un’idea di impresa in una start up di successo, magari tutto al femminile. Ed è a questo target che si rivolge il bando che il Ministero dello Sviluppo Economico riserva ai giovani fino a 35 anni e alle donne che vogliono avviare una micro o piccola impresa. La misura per l’Autoimprenditorialità (Decreto legislativo 185/2000, Titolo I), rinnovata dal mese di ottobre 2015, è ora conosciuta con il nome “Nuove imprese a tasso zero”.

Dallo scorso 13 gennaio 2016, spiega Confcommercio Reggio Calabria, è possibile presentare l’istanza, completa di business plan ed esclusivamente online, tramite la piattaforma di Invitalia. A disposizione ci sono fino a 1,5 milioni di euro per ciascuna nuova PMI.

Può essere richiesto da micro o piccole imprese a prevalente partecipazione di giovani fino ai 35 anni o di donne, ma anche da persone fisiche che si costituiscano in forma di società entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il beneficio in questione è un mutuo agevolato a tasso zero per avvio d’impresa, che copre fino al 75% dell’investimento, per un massimo di otto anni. E prevista la possibilità di presentare domanda anche per le persone fisiche non ancora costituite in forma societaria (devono però costituirsi entro i successivi 45 giorni).

E per avere maggiori chiarimenti in merito la Confcommercio reggina informa che è attivo lo sportello informativo sul credito dove è possibile avere consulenze gratuite anche sui principali fondi che consentono l’erogazione di finanziamenti tra cui: Fondo sul microcredito, fondo sullo sviluppo economico impresa, fondo di garanzia e controgaranzia.