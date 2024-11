Confcommercio: ‘Contributi ai neo genitori del Terziario’

Confcommercio Reggio Calabria informa che entro il 31 gennaio potranno essere presentate all’EBTDS – Ente Bilaterale del Terziario le richieste di accesso ai contributi erogati da EBTDS per l’annualità 2016: Contributo ai neo genitori del Terziario, Contributo Libri Scolastici, Premio di Laurea, interventi previsti in favore degli operatori del Terziario che si affiancano, anche per quest’anno e grazie all’implementazione di uno specifico fondo, alle prestazioni statutariamente erogate da EBTDS di supporto e monitoraggio in materia di Apprendistato, Conciliazione, Contratti a tempo determinato ed alle iniziative in materia di Formazione sulla Sicurezza e sull’Igiene alimentare.

È Giovanni Santoro, Presidente dell’Ente Bilaterale e della Confcommercio provinciale, a spiegare nel dettaglio il contenuto dei contributi istituiti grazie al proficuo lavoro in seno ad EBTDS delle parti socie Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, con l’obiettivo di tutelare la salute e la dignità degli operatori del terziario migliorandone le condizioni di vita e di lavoro.

Il Sussidio di Natalità è oramai un contributo storicamente erogato da EBTDS e largamente apprezzato. Ha valore massimo di 250 euro e viene riconosciuto agli iscritti EBTDS che hanno avuto o adottato un figlio negli ultimi 12 mesi. Il Contributo Libri Scolastici, del valore massimo di 200 euro, consente di rimborsare agli iscritti all’Ente fino al 50% dei costi sostenuti per l’acquisto di libri dei figli che frequentano le scuole medie inferiori e superiori. Il Premio di Laurea, infine, rappresenta una novità del 2016 introdotta dal Direttivo dell’EBTDS all’esito di un’accurata indagine condotta presso le Aziende, i Lavoratori ed i Professionisti della provincia diretta a cogliere le reali esigenze del territorio. Ha valore massimo di 500,00 euro e consentirà di premiare fino a 20 iscritti o figli di iscritti all’Ente Bilaterale che abbiano conseguito la laurea (triennale o magistrale) tra il 1.01.14 al 31.12.2015 con una votazione uguale o superiore a 90/110. Tutti i contributi vengono erogati fino ad esaurimento delle risorse appositamente stanziate.

Quanto alle modalità di presentazione delle richieste, sono state appositamente studiate per garantire assoluta trasparenza ed imparzialità nell’erogazione dei contributi. Le domande vanno inviate all’Ente Bilaterale Terziario Reggio Calabria esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: ebtds.rc@legalmail.it, utilizzando l’ultima versione della modulistica (scaricabile dal sito www.ebtds.it) compilata in ogni parte ed allegando la documentazione richiesta per ciascun servizio. Le richieste di rimborso/contributo dovranno essere presentate esclusivamente ed improrogabilmente entro il 31 gennaio. Tutte le informazioni sui contenuti e sulle modalità di accesso ai contributi/servizi dell’Ente Bilaterale ed il Regolamento completo sono reperibili sul sito web dell’ente www.ebtds.it. Segreteria via Castello, 4 – tel. 0965/330853.