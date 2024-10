Confcommercio Reggio Calabria presenta “FASHION&MUSIC”

Moda, musica, spettacolo e solidarietà. Confcommercio Reggio Calabria, insieme alle Aziende del territorio e in collaborazione col Comune di Reggio Calabria, organizza “Fashion&Music” dalla parte delle Imprese dell’Italia centrale. L’evento gratuito in programma venerdì 21 aprile 2017, dalle ore 20:30, al teatro “Francesco Cilea”, coinvolgerà la parte attiva del territorio e vuole essere emblema di un aiuto sentito per non dimenticare le difficoltà che stanno vivendo le zone colpite dal terremoto dell’Italia centrale.

Nell’elegante e raffinata cornice del prestigioso teatro reggino l’alta moda diventerà protagonista di una serata che si annuncia già scintillante. Sul palco, sotto la direzione artistica di Novastar Italia e presentati da Alessandra Giulivo, si alterneranno sfilate di abiti uomo-donna-bambino e di gioielli. Tra modelle e modelli professionisti sfileranno sul palco del teatro “Francesco Cilea” anche giovani reggini con la passione della moda che in questi mesi sono stati seguiti dalla modella Irma Imedadze.

Ad allietare la serata intermezzi musicali e comici di GENNARO CALABRESE – ANTONELLA BUCCI – HANTURA – I CARBOIDRATI – LE RIVOLTELLE – MICAELA FOTI – DALILA E NAZZARENO.

L’evento di solidarietà è stato possibile anche grazie alla collaborazione e alla lungimiranza delle imprese locali e di Federpreziosi che, per la prima volta, saranno insieme a dimostrazione dell’importanza di fare rete tra le aziende del territorio.

Durante la kermesse ci sarà spazio anche per alcune importanti premiazioni. Nel corso della serata, infatti, verranno insignite le imprese della città e della provincia con l’onorificenza “Maestri del commercio”. Un riconoscimento per una vita trascorsa al servizio degli altri ed assegnato da Confcommercio insieme a “50&Più” a tutti coloro che svolgono o hanno svolto la propria opera nei comparti del commercio, del turismo o dei servizi per almeno un quarto di secolo. Agli operatori con 25 anni di attività sarà assegnato il distintivo Aquila d’Argento; per un’anzianità lavorativa di 40 anni l’Aquila d’Oro e per i 50 anni di attività l’Aquila di Diamante.