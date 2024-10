Confindustria e Adspem insieme per la donazione di sangue

E’ stato siglato nella sede di Confindustria Reggio Calabria il protocollo d’intesa fra la stessa Associazione degli industriali e l’Adspem Fidas di Reggio Calabria, finalizzato all’avvio di un percorso comune sui terreni della cooperazione e della sensibilizzazione nei confronti di imprenditori, dirigenti d’impresa e maestranze sul tema della donazione di sangue. Al centro dell’intesa la promozione di incontri, convegni, giornate di studio a carattere informativo e divulgativo presso le aziende che fanno capo al circuito di Confindustria, riguardanti l’attività di volontariato, il coordinamento della donazione di sangue, la ricerca scientifica e, più in generale, la coscienza trasfusionale.

Il primo appuntamento in programma è fissato per domenica 9 aprile (dalle ore 8 alle 11.30) presso il Centro trasfusionale del “Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria che per l’occasione sarà aperto per una raccolta straordinaria di sangue.

“Crediamo fortemente in questa iniziativa – ha spiegato il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea a margine della firma del protocollo – perché si tratta di un’azione concreta che ha come obiettivo la crescita del territorio, sotto il profilo sociale e dell’impegno solidale. Due aspetti che occupano, da sempre, un posto centrale nel quadro della più complessiva mission che la nostra associazione e l’intero tessuto produttivo locale intendono affermare. Impegnarsi e spendersi in prima persona – ha concluso Cuzzocrea – per sostenere la raccolta di sangue è qualcosa che ci gratifica come cittadini e ci qualifica come imprenditori”.

“Siamo davvero contenti – ha detto Giuseppina Strangio, presidente Adspem Reggio Calabria – di aver siglato questa collaborazione con Confindustria Reggio Calabria. Questo protocollo ci consente di rilanciare la nostra attività, intervenendo anche all’interno del tessuto produttivo locale, da sempre attento a queste tematiche. Siamo fiduciosi del buon esito dell’iniziativa che costituisce uno strumento ulteriore per rafforzare il lavoro che l’Adspem, quotidianamente, da 25 anni, porta avanti sul territorio con l’obiettivo di radicare sempre di più la cultura della donazione e avvicinare tantissime persone alla nostra realtà. In tal senso rivolgo un sentito ringraziamento al presidente Cuzzocrea e al vicepresidente Arecchi, peraltro donatore doc, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei nostri confronti”.

Presenti per la firma del protocollo anche il vicepresidente di Confindustria Reggio Calabria, Filippo Arecchi, il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Samuele Furfaro, il componente della struttura tecnica di Confindustria Reggio Calabria, Simona Mazzaferro, Rosalba Di Filippo Scali, presidente AIL Reggio Calabria, Rocco Gangeni, Adelina Muscatello, e Roberta Filocamo dell’Adspem.