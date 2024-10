7° Congresso regionale di Cardiologia a Reggio Calabria: prevenzione e riabilitazione al centro

Organizzato dall’A.I.C.P.R., si terrà dal 17 al 19 ottobre 2024, all’hotel Excelsior di Reggio Calabria, il 7° Congresso regionale di riabilitazione cardiologica e prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’evento, di alto livello scientifico, vedrà la partecipazione di prestigiosi relatori e specialisti di fama nazionale. Il congresso è presieduto dalla dottoressa Bruna Miserrafiti, vice presidente nazionale AICPR e responsabile del reparto di Riabilitazione cardiologica dell’ospedale “Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo”, mentre il responsabile scientifico è la stessa dottoressa Miserrafiti insieme al dottore Nicola Cosentino, presidente regionale AICPR Calabria.

Il congresso si articolerà in una serie di nove simposi tematici, che affronteranno i seguenti argomenti:

La dottoressa Bruna Miserrafiti presenta l’evento sottolineando l’importanza dell’aggiornamento professionale in campo cardiologico:

«L’aggiornamento professionale in campo cardiologico costituisce una costante necessità per tutti gli operatori impegnati nella lotta contro le malattie cardiovascolari. Nonostante i progressi tecnologici, i risultati della ricerca farmacologica e le metodiche diagnostiche più avanzate, la mortalità e la disabilità legate alle malattie cardiovascolari rimangono elevate. La Cardiologia Clinica Preventiva e Riabilitativa offre un approccio strutturato per ridurre la mortalità e migliorare la qualità della vita dei pazienti».