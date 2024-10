CONI Calabria: la Giornata Nazionale dello Sport e la riposta della nostra terra

Costante nel tempo e giunta alla sua sedicesima edizione, la Giornata Nazionale dello Sport rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in termini promozionali e propositivi per tutte le discipline sportive aderenti.

Una vetrina per tutti, pronta a mostrare le diverse sfaccettature di ogni singolo sport, rendendolo appetibile nella dieta della vita delle giovani generazioni, stimolate a parteciparsi dalla sinergia tra lo sport e il sano divertimento.

Ha riposto meravigliosamente la Calabria agli appuntamenti in programma legati alla GNS di domenica 2 Giugno 2019, coincidendo quest’anno con la Festa della Repubblica Italiana.

Piazza IV novembre a Paola si è riempita di giovani, potendo contare sul prezioso lavoro svolto sul territorio dal Delegato CONI Point Cosenza Francesca Stancati e dallo staff tecnico; tre, invece, gli appuntamenti che hanno messo in moto il Delegato CONI Point di Reggio Calabria Marisa Lanucara e lo staff tecnico reggino nella Città Metropolitana, portando lo Sport sul Lungomare Italo Falcomatà di RC, su Lungomare di Condofuri e nel Comune di Gerace in Via Largo Piana; Vibo Valentia con il Delegato CONI Point Bruno Battaglia ha allestito gli stand e i campi da gioco sul Lungomare di Vibo Marina; il Delegato CONI Point di Catanzaro Giampaolo Latella ha scelto l’aria portuale per la sfilata degli atleti e lo svolgimento delle attività e il Lungomare di Soverato mentre a chiudere il cerchio della Regione è stata Crotone con il Delegato CONI Point Daniele Paonessa che ha strutturato la GNS nel tratto da Piazza Marinai d’Italia fino a viale Cristoforo Colombo; da Piazzetta Rino Gaetano fino al Molo Sanità e nel tratto di mare tra Molo Sanità a Lido Kursal.

Il Presidente C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero ha sottolineato il ruolo chiave del mondo sportivo, elogiando l’operato di tutto il mondo federale, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione e Sportiva e delle Associazioni Benemerite che hanno contribuito a portare gioia e divertimento attraverso i poteri dello Sport, in occasione della XVI GNS.