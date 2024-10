CONI Calabria: ‘Aspetti della metodologia dell’allenamento nella preparazione giovanile’

Concluso nel migliore dei modi il prestigioso appuntamento formativo offerto dalla Scuola Regionale dello Sport Calabria diretta da Demetrio Albino, in collaborazione con il Comitato Federazione Vela VI Zona, presieduto da Valentina Colella.

Il corso “Aspetti della metodologia dell’allenamento nella preparazione giovanile”, si è svolto giovedì 8 Ottobre 2020, contando sulla professionalità della campionessa olimpica di windsurf Alessandra Sensini, nonché vicepresidente del CONI, monitorando, condividendo e confrontando le linee guida da applicare nella preparazione alle attività sportive giovanili.

Dopo l’introduzione e i saluti del presidente del C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero, entusiasta per le numerose adesioni, l’incontro è proseguito con gli interventi di Alp Alpagut, tecnico nazionale del settore giovanile classi singole FIV e di Gaetano Gebbia, docente SdS e Coach di basket.

Capacità fisiche e mentali, aspetti relazionali, il ruolo dell’allenatore e le capacità gestionali hanno mantenuto alta la concentrazione dei partecipanti, soddisfatti dell’appuntamento e propositivi per incontri futuri.

“La dinamicità del web dovrebbe rappresentare il bicchiere mezzo pieno di questa emergenza che ha attanagliato l’intero mondo, non solo sportivo, costituendo la chiave di volta per alimentare la cultura sportiva del nostro contesto”. Queste le parole conclusive del Presidente Condipodero, in merito alle modalità di formazione on line.