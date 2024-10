CONI Calabria: per il Taekwondo società Calabrese sul tetto d’Italia

Straordinario fine settimana quello trascorso tra il 13 e 14 gennaio a Fondi, dove si è svolto il Campionato italiano di taekwondo a categorie olimpiche riservato agli atleti seniores cinture nere, che ha visto salire sul gradino più alto del podio la società Vigilfuoco di Catanzaro.

Il prestigioso risultato è frutto delle medaglie d’oro conquistate da Simone Alessio nella categoria -68 kg e Saverio Brutto nella categoria -58 kg. I due atleti, già nazionali, hanno saputo ben interpretare le direttive tecniche dell’esperto maestro Francesco Laface, riuscendo a vincere tutti gli incontri ed aggiudicarsi il primo posto.

Ad avvalorare maggiormente le prestazioni dei due atleti vi è la giovanissima età di Simone Alessio di 17 anni (prima esperienza nella classe senior) e lo spettacolare K.O. messo a segno da Saverio Brutto proprio nella finale che lo ha decretato campione. Le due medaglie hanno così permesso al G.S. Vigilfuodo di classificarsi al 1°posto nella classifica generale per società.

Grande soddisfazione anche per il Presidente del Comitato Fita Calabria, Giancarlo Mascaro il quale nel ringraziare i due campioni ed il tecnico Laface, per il lustro dato al taekwondo calabrese, augura ancora maggiori soddisfazioni per il proseguo della loro carriera.

fonte: calabria.coni.it